Ancora da chiarire la morte di Giuseppe Morello, 20 anni, residente a Monreale finito nella scogliera Bue Marino di Macari a San Vito Lo Capo.

Il giovane si trovava assieme ad un gruppo di amici, con i quali aveva trascorso la giornata nella frazione marinara, una giornata all’insegna del mare e del sole della baia di Macari. Erano le 2,30 di notte quando, per cause da accertare, Giuseppe è scivolato fra gli scogli ed ha sbattuto la testa violentemente sulle rocce.

Malgrado l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. La morte è sopravvenuta sul colpo. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo che hanno lavorato tutta la notte ed ancora ieri per arrivare a delineare l’intera vicenda.

Per tutta la giornata di ieri sono stati ascoltati gli amici della vittima, scossi per quanto era accaduto per questo assurdo incidente, per capire cosa sia veramente avvenuto l’altra notte a Macari.

Un malore improvviso, o forse un gioco finito nel peggiore dei modi? Interrogativi ai quali bisognerà dare risposta.

Le ipotesi sono tante. Certo è che una notte di allegria tra giovani si è conclusa con una tragedia ed un ragazzo ha perso la vita.

Giuseppe era un ragazzo allegro, che amava circondarsi di amici. Era tifosissimo del Palermo, tanto da riempire il suo profilo Facebook di foto con la sciarpa rosanero. Un’allegria che aveva mantenuto, nonostante da tre anni avesse perso prematuramente il padre Giacomo, ex dipendente dell’ospedale, scomparso all’età di 49 anni, tre anni fa.

Aveva frequentato l’istituto Regina Margherita ed abitava assieme alla mamma Antonietta in via Frassinelli e Mulini, una strada periferica che conduce nella frazione di Aquino.

“Addio amico mio ……RIP Non ti dimenticherò mai – scrive Ivan – Giuseppe Morello sempre nel mio cuore”. “Una vita ancora davanti. – dice Angela – Stroncata troppo prematuramente. Riposa in pace angelo meraviglioso! 😢😢😢”.

“Non se ne può più di sentire cose brutte! 😰😰😰 che pena morire così giovani 😰 – scrive Maria – il mio pensiero va alla sua mamma che tre anni fa ha perso il marito, ed ora il figlio 💔💔💔 non oso immaginare il dolore…. 😰😰😰”.