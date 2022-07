La tragedia di Sharm el Sheikh, famiglia del piccolo Andrea Mirabile attesa a Palermo

Gaetano Ferraro di

08/07/2022

“Andrea e i suoi genitori, Rosalinda e Antonio, torneranno a casa finalmente oggi con un volo sanitario speciale attrezzato di terapia intensiva”. Lo fa sapere la cognata della famiglia di Andrea Mirabile, il bimbo morto a Sharm el Sheikh, località turistica egiziana sul Mar Rosso. L’atterraggio a Palermo del volo speciale è previsto per le 13.30 di oggi presso il Falcone Borsellino.

I permessi per partire dall’Egitto ottenuti ieri

Ieri l’Ambasciata italiana al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l’invio di un volo per riportare in Italia la salma e i genitori del piccolo palermitano morto, coma ha confermato la Farnesina. I due palermitani atterreranno oggi nel Capoluogo dopo i giorni terribili trascorsi in Egitto. La salva del bambino, invece, dovrebbe arrivare domani.

Il padre del bambino sarà trasferito al Policlinico

“Ringraziamo tutti voi – dice la cognata in un post – perché vi sareste attivati per una raccolta fondi per pagare le spese di questo volo pur di farli rimpatriare, ma l’assicurazione del viaggio grazie a tutti gli appelli, la stampa e ogni modo che abbiamo provato a inventarci, coprirà interamente tutte le spese”. Secondo quanto sostiene la cognata, il papà del bimbo morto, Antonio Mirabile, dopo l’atterraggio a Palermo, sarà trasferito al Policlinico “e si vedranno le sue condizioni che comunque sembrano migliorare ogni giorno”.

La salma del bambino tornerà a casa sabato

“Verrà fatta la sua veglia a casa con i genitori e la famiglia stretta. Il funerale per salutarlo supponiamo sarà tra lunedì e martedì e in questo caso chiunque vorrà potrà dare lui un degno saluto al nostro piccolo. Faremo sapere il giorno l’ora e la parrocchia. Presumibilmente la chiesa San Basilio di via Paruta. “Grazie di cuore – aggiunge la cognata della famiglia che rientrerà dall Egitto – a chiunque abbia avuto un pensiero e una preghiera per lui, per i suoi genitori e per noi zii e cugini. Tanto amore è arrivato ed è stato sempre raccontato a Rosa e Antonio. Grazie”.

Aperta una indagine sul caso in Egitto

L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un’indagine a seguito del decesso del bambino e hanno disposto l’autopsia sul corpo del minore, su richiesta dei genitori, come si legge in una nota. Anche il sindaco di Palermo Lagalla si è interessato alla vicenda e ieri ha contattato la Farnesina per avere aggiornamenti sulla tragedia che ha colpito la famiglia palermitana. “Sulla morte del bambino sta indagando la magistratura egiziana”, ha fatto sapere il primo cittadino.