Erano andati in gita a Custonaci Matteo Cataldo di 70 anni con a moglie Maria Grazia Ficarra di 67 anni e Danilo Cataldo di 44 anni insieme ai cugini Matteo Schiera di 72 anni e la moglie Anna Rosa Romancino, 67 anni.

Una gita per trascorrere una giornata di relax. Durante la strada di ritorno lo scontro violentissimo nella zona di Custonaci con l’Alfa 159 guidata da Vincenzo Cipponeri con a bordo Maria Pia Gimbona di 34 anni, l’unica rimasta viva nella strage.

Questa mattina in tanti in via Magellano a Carini dove abitavano Matteo Cataldo con la moglie e il figlio si sono recati per piangere gli amici morti. Matteo Cataldo ha lavorato come frigorista industriale lo stesso lavoro che faceva il figlio.

Secondo alcuni parenti delle vittime sarebbe stata l’Alfra 159 guidata da Cipponeri a volare sul dosso e finire come un proiettile sul Fiat Doblò guidato da Danilo Cataldo. “L’impatto non ha lasciato scampo ai miei parenti – dicono i parenti – Tre sono morti sul colpo. Altri due sulle ambulanze mentre venivano trasportati in ospedale. Un dolore terribile”.

