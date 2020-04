L'elenco delle diocesi

Prosegue l’edizione digitale della Settimana Santa, nonostante l’atmosfera di desolazione a cui non siamo abituati durante questo appuntamento liturgico. Le diocesi siciliane sono venute incontro ai milioni di fedeli allestendo un palinsesto virtuale per garantire la partecipazione ai riti sacri. Di seguito gli orari e i link per seguire la veglia pasquale di ogni diocesi:

Arcidiocesi di Palermo

Ore 22 – veglia di Pasqua presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice in diretta social (clicca qui) e in tv: Tele Scout Europa – Canali 199 e 667 e Video Mediterraneo (In diretta) Tele One – canale 19 (In differita). Video Regione – canale 16 (In differita).

Diocesi di Cefalù

Ore 22 – celebrazione della veglia di Pasqua presieduta dal vescovo. I Parroci per la Veglia pasquale si atterranno a quanto segue: all’inizio della Veglia o Lucernario, omessa l’accensione e la benedizione del fuoco, si accende il cero e, senza alcuna processione, si proclama subito l’annunzio pasquale . Segue la “Liturgia della Parola”: si proclamino almeno tre letture dell’Antico Testamento e non si ometta la terza lettura (Esodo 14). Al Gloria si suoneranno le campane a festa. Per la “Liturgia battesimale” si rinnovano solo le Promesse battesimali, omettendo la benedizione dell’acqua e l’aspersione. La celebrazione continua poi come di consueto. È assolutamente vietata, in qualsiasi forma, la benedizione e la distribuzione delle boccette con l’acqua benedetta. I Sacerdoti che non potranno partecipare alla Veglia pasquale in parrocchia, celebreranno l’Ufficio delle Letture come previsto dalla Liturgia delle Ore. Per la preghiera in famiglia, i Servizi Pastorali diocesani proporranno la celebrazione dell’Ufficio delle Letture con alcuni adattamenti particolari. La diretta trasmessa sui canali social della diocesi (clicca qui).

Arcdiocesi di Agrigento

Ore 21 – celebrazione della veglia pasquale dall’arcivescovo. Per la diretta video clicca qui. Per la diretta audio clicca qui.

Diocesi di Caltanissetta

Ore 19 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Mazara

Ore 21.30 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Domenico Mogavero dalla cattedrale (clicca qui per la diretta)

Diocesi di Acireale

Ore 19.30 celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Antonio Raspanti nella Basilica Cattedrale. Per la diretta streaming clicca qui

Diocesi di Monreale

Ore 21.30 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Michele Pennisi. Clicca qui per la diretta video

Diocesi di Ragusa

Ore 19 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Carmelo Cuttitta. Sarà possibile seguire le dirette su Tele Pegaso (canale 812 del digitale terrestre) o tramite i seguenti canali: www.cattedraletv.it, www.diocesidiragusa.it, www.insiemeragusa.it, www.radiokaris.it, le pagine Facebook di Diocesi di Ragusa; sulle frequenze FM 87.8 e 99.3 di Radio Karis inBlu e sul Canale Youtube di Radio Karis Ragusa.

Diocesi di Nicosia

Ore 19 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo. Per la diretta video clicca qui.

Arcidiocesi di Catania

Ore 21 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dall’arcivescovo. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Trapani

Alle ore 21.30 dalla Cattedrale di Trapani, sarà trasmessa in diretta la Veglia Pasquale. I fedeli si uniranno con la preghiera nelle loro case e al termine sono invitati ad esporre la candela accesa durante la preghiera sui davanzali, simbolo della luce della resurrezione di Cristo che ha vinto per sempre le tenebre della morte. Diretta sulla pagina Facebook (clicca qui)

Diocesi di Noto

Ore 20 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Staglianò. In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta TV su Video Regione (LA2) canale 98 del digitale terrestre e su Canale8 Canale73 del digitale terrestre.

Diocesi di Patti

Ore 20 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Guglielmo Giombanco dalla cattedrale, in diretta su Facebook (clicca qui) e sul canale 14 del digitale terrestre.

Arcidiocesi di Messina

Ore 18.30 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo in diretta social dal Monastero di Montevergine (Facebook – YouTube – diocesimessina.it)

Diocesi di Piazza Armerina

Ore 19 – celebrazione della veglia pasquale presieduta dal vescovo Rosario Gisana. Per la diretta video clicca qui