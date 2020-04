Tutti i link

Nonostante l’emergenza, le diocesi siciliane non si sono fatte trovare impreparate per questa inedita Settimana Santa senza i fedeli a riempire le chiese e le strade nelle consuete processioni. Ha aiutato il fatto che i canali social fossero già attivi da tempo e che molte diocesi avessero già sperimentato le messe in diretta. Altre invece hanno sfruttato questo periodo per fare le cosiddette prove tecniche. Seppur con qualche modifica liturgica, i riti sacri della Settimana Santa saranno rispettati a partire da oggi con la Domenica delle Palme (qui il programma streaming di oggi). La Messa Crismale è rinviata a data da destinarsi in tutte le parrocchie, fino a nuove disposizioni. Ecco i prossimi appuntamenti fino al mercoledì Santo:

Diocesi di Cefalù

Sui canali social della Diocesi saranno trasmesse dal Santuario Maria Santissima di Gibilmanna tre meditazioni come Corso di esercizi spirituali proposti a tutti, clero e laici. Sulla base di quanto previsto dal Rito della Penitenza, nn. 36-37, i Servizi Pastorali diocesani proporranno in famiglia una celebrazione penitenziale (che non ha valore sacramentale). Ogni parroco è chiamato a recapitare a tutte le famiglie della propria parrocchia – anche tramite i social – una breve meditazione o una esortazione che la famiglia leggerà durante la preghiera. (clicca qui per la diretta).

Arcdiocesi di Agrigento

Lunedì, martedì e mercoledì: Vespri e riflessione. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Caltanissetta

Ogni giorno alle 19: lunedì 6 Vespri; martedì 7 Vespri e lettura della Cananea, mercoledì 8 Adorazione eucaristica e Vespri. Presiede il vescovo dalla Cappella Maggiore del Seminario Vescovile. La diocesi invita i fedeli ad esporre dai loro balconi drappi e coperte bianche e ad affacciarsi al passaggio del Sacramento. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Acireale

Lunedì, martedì e mercoledì: Santa Messa alle ore 8. Qui la diretta video.

Diocesi di Nicosia

Lunedì – (da Santa Maria Maggiore) ore 17:00: Memoria dell’apertura delle Quarantore Santa Messa preceduta dal pellegrinaggio del Vescovo al Padre della Misericordia (da solo)

Martedì – ore 17:00: Memoria della chiusura delle Quarantore Santa Messa seguita da un breve momento di Adorazione e Benedizione Eucaristica.

Mercoledì – ore 17:00: Via Crucis con i ragazzi della Iniziazione Cristiana presieduta dal Parroco. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Trapani

7 e 8 aprile: in entrambi i giorni il vescovo alle ore 19 si recherà presso la Chiesa del Purgatorio a Trapani dove guiderà la recita del Santo Rosario dinanzi alle immagini sacre della Madre pietà dei Massari e della Madre pietà del popolo (Fruttivendoli). Il rosario sarà tramesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione Maestranze di Trapani che cura l’organizzazione della processione dei “Misteri”, e rilanciata sul gruppo Facebook della diocesi di Trapani. (clicca qui per la diretta)

Diocesi di Noto

Lunedì – ore 15: coroncina alla Divina Misericordia con don Michele Iacono dalla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pozzallo); ore 18.30: Santa Messa con don Manlio Savarino dalla parrocchia Ss Annunziata di Ispica; ore 19: preghiera del Vespro con don Giuseppe Favaccio, Noto; ore 20: lettura “Il libro dei proverbi” con don Antonio Sparacino dalla parrocchia Madonna del Carmine di Scicli.

Martedì – ore 10: Santa Messa con don Fortunato di Noto dalla parrcchia San Giovanni Battista di Avola; ore 15: coroncina alla Divina Misericordia don Michele Iacono dalla parrocchia San Paolo Apostolo di Pozzallo; ore 19: preghiera del Vespro con don Fortunato di Noto ad Avola; ore 20: catechesi per le famiglie con don Manlio Savarino dalla parrocchia Ss Annunziata di Ispica.

Mercoledì – ore 15: coroncina alla Divina Misericordia con don Michele Iacono dalla parrocchia San Paolo Apostolo di Pozzallo; ore 18: preghiera del Vespro con don Giuseppe Favaccio da Noto; ore 19: Santa Messa con Andrea Pitrolo dalla parrocchia Sacra Cuore di Pachino; ore 20: lettura degli Atti degli Apostoli con don Roberto Avola ad Ispica. In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook.

Eparchia di Piana degli Albanesi

Lunedì, martedì e mercoledì – ore 8: proghiasmèna; ore 18: ufficio del Ninfìos. Qui la diretta video