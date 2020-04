Tutti i link

Fervono i preparativi per la Settimana Santa. Per la prima volta si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in streaming con alcune modifiche alla liturgia secondo le indicazioni della Santa Sede.

Anche le diocesi siciliane si sono organizzate per garantire ai fedeli la partecipazione ai riti sacri attraverso i canali social. Si comincia domani con la celebrazione della Domenica delle Palme presieduta dai vescovi nelle basiliche e nelle cattedrali dell’isola.

Ecco gli orari delle celebrazioni e i link alle dirette:

Arcidiocesi di Palermo

L’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, presiederà i riti della Domenica delle Palme alle ore 10. La celebrazione sarà trasmessa sui canali social (clicca qui) e in tv: Tele Scout Europa – Canali 199 e 667 e Video Mediterraneo (In diretta) Tele One – canale 19 (In differita). Video Regione – canale 16 (In differita).

Diocesi di Cefalù

Il vescovo Giuseppe Marciante celebrerà in Basilica Cattedrale alle ore 10:30 e sarà trasmessa sui canali social della Diocesi (clicca qui).

Arcdiocesi di Agrigento

Ore 11.30, presiede l’arcivescovo card. Francesco Montenegro. Per la diretta video clicca qui. Per la diretta audio clicca qui.

Diocesi di Caltanissetta

Ore 19, presiede il vescovo dalla Cappella Maggiore del Seminario Vescovile. La diocesi invita i fedeli ad esporre dai loro balconi drappi e coperte bianche e ad affacciarsi al passaggio del Sacramento. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Mazara

Ore 11. I riti saranno presieduti dal vescovo Domenico Mogavero. Si potranno seguire in diretta dalla Cattedrale “Santissimo Salvatore” cliccando qui.

Diocesi di Acireale

Ore 9.30 dalla Cattedrale Maria Santissima Annunziata presieduta dal vescovo Antonino Raspanti

Diocesi di Monreale

Ore 17, mons. Michele Pennisi dalla Basilica Cattedrale Santa Maria Nuova. Clicca qui per la diretta video

Diocesi di Ragusa

Ore 8.15 e ore 18 presieduta dal mons. Carmelo Cuttitta. Sarà possibile seguire le dirette su Tele Pegaso (canale 812 del digitale terrestre) o tramite i seguenti canali: www.cattedraletv.it, www.diocesidiragusa.it, www.insiemeragusa.it, www.radiokaris.it, le pagine Facebook di Diocesi di Ragusa; sulle frequenze FM 87.8 e 99.3 di Radio Karis inBlu e sul Canale Youtube di Radio Karis Ragusa.

Diocesi di Nicosia

Ore 17, mons. Salvatore Muratore dalla Cattedrale San Nicola di Bari. Per la diretta video clicca qui.

Arcidiocesi di Catania

Ore 10.30, presiede mons. Salvatore Gristina dalla Basilica Cattedrale Sant’Agata. Per la diretta video clicca qui.

Diocesi di Trapani

Il vescovo presiederà alle ore 10 la celebrazione in Cattedrale. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook (clicca qui) della Diocesi di Trapani e dalle tv locali che rilanceranno il segnale per permettere a tutti i fedeli, anche a chi non usa la rete, di poter assistere alla celebrazione. Alle ore 12 suoneranno le campane di tutte le parrocchie della Diocesi e il vescovo invita tutti i fedeli ad osservare un minuto di silenzio di solidarietà agli ammalati e in memoria delle vittime del Covid-19. I fedeli sono invitati ad esporre sulle finestre o sulla porta di casa il ramoscello di ulivo, simbolo di pace e di riconciliazione, già benedetto lo scorso anno o possono realizzarne uno su carta.

Diocesi di Noto

Ore 10.30 dalla Basilica Cattedrale. In diretta streaming sui canali Youtube e Facebook. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta TV su Video Regione (LA2) canale 98 del digitale terrestre e su Canale8 Canale73 del digitale terrestre. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonio Staglianò

Diocesi di Patti

Ore 10.30, mons. Guglielmo Giombanco nella Basilica San Bartolomeo in diretta su Facebook (clicca qui) e sul canale 14 del digitale terrestre.

Arcidiocesi di Messina

Ore 10.00 – S. Messa della Domenica delle Palme, presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Accolla, in diretta social dalla Basilica Cattedrale (Facebook – YouTube – diocesimessina.it)