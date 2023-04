Eventi e presentazioni dal 20 al 25 aprile

Sei giorni di iniziative all’insegna dell’arte e della letteratura, con tre isole letterarie che faranno da cornice all’evento. E’ stata presentata, questa mattina, la settima edizione de “La Via dei Librai”, manifestazione che si svolgerà fra i luoghi culto del Cassaro dal 20 al 25 aprile. Un evento che coinvolgerà tutti i punti centrali dell’arte e della cultura di corso Vittorio Emanuele. Tre le isole letterarie dedicate al progetto: a quella “Pasolini”, in piazza Bologni, e a quella “Consolo”, sul piano della Cattedrale, si affianca il nuovo spazio di piazza Sett’Angeli, dietro le absidi della Cattedrale.

Apertura con la staffetta dei bibliofori

Una settima edizione inaugurata attraverso una staffetta simbolica in cui alcuni ragazzi delle scuole coinvolte hanno percorso correndo le strade del Cassaro scambiandosi, al posto del classico testimone, alcuni libri scelti dagli stessi studenti. Fra gli istituti partecipanti vi sono quelli della rete centro storico Al Qazar, ovvero il Convitto Nazionale, l’istituto nautico “Gioeni”, l’istituto Giovanni Trabia, il liceo Vittorio Emanuele, il liceo scientifico Benedetto Croce, l’istituto Parlatore e il liceo Regina Margherita, nonchè la scuola media Giovanni Verga.

Fra i tomi scelti alcuni sono dedicati alle vittime della lotta alla mafia, come Giovanni Falcone, mentre altri rimandavano ad alcune figure di spicco della politica italiana, come quella alla memoria dell’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. “Le scuole hanno un ruolo particolarmente rilevante – ha dichiarato Giulio Pirrotta, rappresentante del comitato “La Via dei Librai” -. Una delle attività promosse è questo passaggio di testimone con un libro. Un gesto simbolico che accomuna gli istituti scolastici ma anche la città. Viviamo la città da Porta Felice alla Cattedrale, passando dai Quattro Canti e dalla Biblioteca Regionale. E’ significativo che siano i giovani a fare questa promozione della letteratura. Abbiamo oltre 100 appuntamenti fra oggi e martedì 25 aprile. Speriamo nella maggiore partecipazione possibile.

Lagalla: “Riflettere sull’importanza della lettura”

Una staffetta, quella partita da Porta Felice, che ha visto alcuni simbolici passaggi di testimone ai Quattro Canti e alla Biblioteca Regionali. Gli ultimi metri sono stati percorsi dai bambini della scuola elementare, che hanno portato i libri presso il palco posto alla Cattedrale, luogo in cui si è svolta la cerimonia di apertura.

Momento al quale era presente all’inaugurazione il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Onorato di inaugurare questa ottava edizione della Via dei Librari che vede, come ogni anno, ampia partecipazione da parte delle scolaresche del territorio. Un festival del libro e della letteratura sempre più attrattivo che riesce coinvolgere turisti e cittadini in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Palermo. Oggi, a tutti gli istituti scolastici della città e della Sicilia in generale desidero esprimere il mio sincero apprezzamento perché, anche da assessore regionale, ho avuto modo di apprezzarne il lavoro e soprattutto la qualità dell’offerta scolastica”.

“Agli studenti auguro di cogliere l’occasione di questa manifestazione per riflettere sull’importanza della lettura, dei libri e delle relazioni personali, a volte erroneamente surclassate da quelle digitali. Questi rimangono strumenti preziosi per un percorso formativo di successo. Viva la scuola! E viva gli studenti siciliani”, ha chiosato il primo cittadino.

Nuovi spazi di rassegna e temi

Oltre a librai, editori, autori, l’iniziativa è sostenuta dalle istituzioni culturali della Regione, dal Comune di Palermo, dalle scuole, anche con le reti “Al Qasar”, e dal gruppo per la “promozione della cultura antimafia nella scuola”. E proprio agli studenti è riservato lo spazio di apertura della rassegna.

Le novità di quest’anno, non solo studenti

Le altre due sono l’isola Pasolini in piazza Bologni e la Consolo sul piano della cattedrale, alla quale si affiancherà il nuovo spazio Robinson di piazza Sett’Angeli. Il tema proposto per l’ottava edizione della Via dei librai è “Cittadinanza e umanità” con varie articolazioni: la lettura come tramite di cittadinanza; l’impatto delle attività culturali; gli aspetti politici della cittadinanza anche in una prospettiva internazionale; il rapporto tra cittadinanza e ambiente; il ruolo del giornalismo nel rapporto tra cittadinanza e umanità. Una serie di incontri metteranno in evidenza testimonianze dell’impegno civico e antimafia. Altri appuntamenti riguarderanno l’arte, il cinema, la fotografia, il fumetto, il teatro e la letteratura.

Gli eventi alla Biblioteca regionale

Tredici gli eventi concentrati in tre giorni alla Biblioteca centrale della Regione, storica sede del Collegio Massimo dei gesuiti. Oltre ai momenti dedicati ai bambini, è prevista una rassegna di film e docufilm prodotti da studenti e diplomati della sede siciliana della Scuola nazionale di cinema.