Il vescovo prenderà provvedimenti per quanto successo

Non ha apprezzato quanto successo nel corso del matrimonio Vip a Cefalù tra la modella Claudia Manzella e il giocatore del Napoli Lorenzo Tonelli.

Il vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante interviene sulle polemiche scatenate sul web.

Oggetto della polemica, la vistosa scollatura della sposa e un carretto che distribuiva granite agli ospiti della coppia, piazzato proprio sul sagrato della chiesa.

Per i matrimoni celebrati nel duomo di Cefalù, infatti, vige un rigido regolamento per tutelare il bene dell’Unesco e preservarne “il decoro”. U

n regolamento che, a parere del presule, è stato disatteso. L’intervento del vescovo ha l’obiettivo di accertare chi ha dato l’autorizzazione e ha fatto disporre il carretto proprio all’uscita della cattedrale, ma anche chi non ha fatto rispettare il divieto d’ingresso in chiesa per buona parte del pomeriggio e non ha vigilato sull’abito della sposa, considerato troppo scollato per un luogo di culto.

Nella nota stampa diffusa dall’ufficio comunicazioni sociali si legge: “Il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, impegnato a Roma per la settantaquattresima assemblea generale della Cei, in riferimento al matrimonio celebrato in cattedrale il 22 maggio scorso, precisa che, essendo ignaro dello svolgersi degli eventi, al suo rientro, accertata la verità dei fatti, prenderà adeguati provvedimenti sul caso e su tutte le celebrazioni in cattedrale”.

E dire che per molti era stato un pomeriggio di festa con centinaia di tifosi e curiosi assiepati davanti al duomo per strappare una foto, un selfie o un autografo agli ospiti vip della coppia Tonelli-Manzella, tra i quali i calciatori del Napoli Dries Mertens, Pepe Reina, Christian Maggio e ancora Emanuele Giaccherini del Chievo, Leonardo Pavoletti del Cagliari e Riccardo Saponara della Fiorentina.