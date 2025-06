La XIV stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 7 giugno, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita di Palermo, con ospite della stagione l’ensemble torinese Accademia del Ricercare, composto da Lorenzo Cavasanti e Luisa Busca ai flauti, Arianna Zambon all’oboe, Alberto Pisani al violoncello, Laura La Vecchia alla tiorba e Claudia Ferrero al clavicembalo.

In programma un concerto dal titolo “Telemann Mon Amour”, propone un focus sulla musica strumentale di Georg Philipp Telemann, uno dei più importanti compositori tedeschi vissuti a cavallo tra Seicento e Settecento. Favorito da una particolare longevità (nacque a Magdeburgo il 14 marzo 1681 e morì ad Amburgo il 25 giugno 1767) fu un lavoratore infaticabile e la sua produzione annovera un numero praticamente incalcolabile di composizioni: restringendo il campo alla sola musica strumentale, si contano oltre 250 sonate con o senza basso continuo, 54 corali per organo e circa 300 pezzi per clavicembalo, tra cui 18 suites e 36 fantasie.





Nei suoi trent’anni di attività, l’Accademia del Ricercare, nelle sue diverse formazioni ha effettuato oltre 1.000 concerti ed è stata invitata ad esibirsi per importanti istituzioni musicali, festival nazionali ed internazionali di alto livello: Bruges Festival Internazionale delle Fiandre, Festival de La Chaise Dieu, Lens Festival Contrepoints, Bolzano Festival, Università di Leon Spagna. I concerti dell’Accademia Ravenna, Festival di Musica Antica Graz, Festival de Musica Espanola de Madrid, Festival de la Laguna Tenerife, Festival Internacional de Musica de Galicia, Festival Internacional de Musica y Danza de Granata, Festival de Musique et Renaissance di Parigi Ecouen, Kyoto, Osaka, è Kiel, Amburgo, Colonia, Barcellona, Antiqua BZ, Roma Festiva Barocco, riscuotendo, ovunque si sia proposta, ottimi consensi di pubblico e di critica.





Programma del concerto:

Georg Philipp Telemann

– Triosonata in la minore TWV 42 a6

largo, allegro, cantabile, allegro

– Sonata per oboe e b.c. TWV 41 g6

largo, presto, tempo giusto, andante, allegro

– Trio n.1 da Esercizii musici TWV 42 c2

largo, vivace, andante, allegro

– Sonata per Flauto e b.c. TWV 41 f1

triste, allegro, andante, vivace

– Triosonata in mi minore TWV 42 e6

affettuoso, allegro, grave, allegro

