Un laboratorio clandestino per la modifica di armi da fuoco è stato scoperto a Palermo dai finanzieri del Comando Provinciale, che hanno sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni, oltre a 21.000 euro in contanti, e arrestato due persone.

L’operazione è scattata nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento nel quartiere di Borgo Nuovo. I militari del Gruppo Pronto Impiego hanno notato un uomo che si allontanava in modo frettoloso, a bordo di una bicicletta elettrica, da un edificio dal quale era appena uscito, e lo hanno sottoposto a controllo.







Nel portaoggetti del mezzo i finanzieri hanno trovato due pistole revolver, una delle quali con la matricola abrasa, un serbatoio vuoto calibro 9 e 176 cartucce di vario calibro, tra cui munizionamento per arma lunga tipo “AK-47” (calibro 7,62×39).

Alla luce delle circostanze del fermo, gli accertamenti sono stati immediatamente estesi allo stabile, dove i militari hanno individuato un vero e proprio laboratorio clandestino per la modifica di armi, nella disponibilità e gestito dal proprietario dell’immobile. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati un revolver clandestino, sei tamburi per revolver, una pressa completa di kit di crimpatura dei proiettili, una matrice calibro 7,62×39 e quattro cartucce assemblate artigianalmente dello stesso calibro.

I finanzieri hanno inoltre disposto il ritiro cautelare d’urgenza, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di 11 armi lunghe e 5 pistole, regolarmente denunciate dal titolare dell’immobile.

Nell’abitazione, abilmente occultata, è stata trovata e sequestrata anche la somma di 21.000 euro in contanti. Il denaro è ritenuto provento di attività illecite perché del tutto sproporzionato e ingiustificato rispetto al profilo reddituale dell’uomo, ufficialmente disoccupato.

I due uomini, entrambi italiani, sono stati arrestati per violazioni del codice penale e della normativa in materia di armi e munizioni e condotti presso la Casa Circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha poi convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per il titolare del laboratorio clandestino e gli arresti domiciliari per il presunto acquirente.