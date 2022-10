Si è spento a 67 anni nella sua casa di Partinico a causa di un male incurabile

Politica di Partinico a lutto per la scomparsa ieri sera dell’imprenditore Giuseppe Pino Giovia, 67 anni, stroncato da un male incurabile. Uomo da sempre vicino agli ideali del centrodestra, rivestì la carica di consigliere comunale in diverse legislature. Quasi sempre militante in Forza Italia, con una parentesi nell’Mpa. Rivestì diversi incarichi politici oltre a quello di esponente del civico consesso: fu componente dell’Unione dei Comuni Partinico-Trappeto, consulente all’ambiente nei primi anni 2000 dell’allora sindaco Giuseppe Giordano e anche componente del comitato a difesa della diga Jato.

I funerali

I funerali si terranno domani, lunedì 10 ottobre, alle 10,30 nella chiesa del Santissimo Salvatore. Fratello di Vito Giovia, ex consigliere provinciale, Pino si distingueva per i suoi toni pacati. Mai una parola fuori posto, mai urla all’interno dell’assise.

L’addio all’ex sindaca antimafia

Un grave lutto nella politica partinicese ci fu anche nel marzo del 2021 quando morì a Roma all’età di 91 anni l’ex sindaco di Partinico Gigia Cannizzo. Ex provveditore agli studi di Trapani, Gigia Cannizzo fu tra i primi sindaci donna antimafia della provincia dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio. Molto vicina a Leoluca Orlando, amministrò la città partinicese per quasi due legislature. Fu eletta per la prima volta nel 1993 con il movimento politico “La Rete”, fondato proprio da Orlando, trovando poi la riconferma per un secondo mandato grazie alla sua personalità integerrima. Icona antimafia, viene ancora oggi ricordata per essere stata una sindaca intransigente. Il suo rigore morale e le sue capacità amministrative agitarono le cosche locali. Rimase sotto il bersaglio delle minacce per tutto il periodo in cui rivestì la carica di sindaco.

La scomparsa di Totò Zito

Di recente Partinico aveva subito la perdita di un altro suo personaggio illustre, il presidente storico dei volontari di protezione civile Totò Zito. Stiamo parlando di uno dei pilastri del settore anche a livello regionale. Se n’è andato nel luglio scorso all’ospedale Civico di Partinico all’età di 57 anni per una improvvisa complicazione legata ad un male che stava combattendo da qualche tempo. Zito ha rappresentato per un trentennio all’incirca una fetta importante della protezione civile siciliana, è stato protagonista in prima linea anche di spedizioni in terre colpite da tragedie e che hanno avuto bisogno del suo aiuto.