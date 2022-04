La polizia indaga a Palermo su questo raid

La polizia di Stato indaga su un furto messo a segno al cinema Rouge et Noir in piazza Verdi a Palermo. I ladri hanno scassinato l’ingresso e sono entrati portando via il registratore di cassa e un computer.

Non è il primo raid

Non è la prima volta che la sala cinematografica in centro nel capoluogo subisce furti. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per cercare di individuare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

I precedenti

La polizia nel 2019 arrestò un 21enne dell’Albergheria su ordinanza cautelare in carcere del tribunale di Palermo. Il giovane venne accusato di avere messo a segno quattro furti dal 31 agosto al 3 novembre del 2018 ai danni del cinema Rouge et Noir, di un pub e di una passante alla quale avrebbe strappato la collanina in via Salvatore Meccio. A riannodare i fili di una lunga serie di furti e ad individuarne l’unico autore è stato il lavoro congiunto dei “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile e dei poliziotti del commissariato “Oreto-Stazione”.

L’accanimento

Il giovane si sarebbe accanito in particolare sul cinema in piazza Verdi: in ben tre circostanze avrebbe compiuto raid notturni finalizzati ad impossessarsi di denaro, il 31 agosto, l’1 settembre ed il 27 ottobre del 2018, forzando la porta d’ingresso ed in una circostanza, infrangendo la vetrata dell’ingresso laterale; in due di questi eventi, il primo ed il terzo, il malvivente avrebbe portato a termine il furto, facendo un bottino di alcune centinaia di euro, nel secondo caso non avrebbe trovato denaro. Al ladro i poliziotti della mobile e del commissariato “Oreto” sono giunti anche grazie all’ausilio dei colleghi del gabinetto regionale di polizia scientifica che, sul luogo dei raid, hanno trovato le impronte del malvivente. Un personaggio molto conosciuto per i suoi precedenti, fu anche sorpreso e denunciato, in flagranza di furto, in un bar della “movida” cittadina.