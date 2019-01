Indagini del commissariato Oreto, dei Falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato Alessandro Castellese 21 anni dell’Albergheria su ordinanza cautelare in carcere del tribunale di Palermo.

Il giovane è accusato di avere messo a segno quattro furti dal 31 agosto a 3 novembre ai danni del cinema Rouge et Noir, di un pub e di una passante alla quale avrebbe strappato la collanina in via Salvatore Meccio.

A riannodare i fili di una lunga serie di furti e ad individuarne in Castellese l’unico autore è stato il lavoro congiunto dei “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile e dei poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione”.

Il malvivente dovrà rispondere di quattro furti, di un tentato furto. Castellese si sarebbe accanito in particolare sul cinema in piazza Verdi: in ben tre circostanze avrebbe compiuto raid notturni finalizzati ad impossessarsi di denaro, il 31 agosto, l’1 settembre ed il 27 ottobre, forzando la porta d’ingresso ed in una circostanza, infrangendo la vetrata dell’ingresso laterale; in due di questi eventi, il primo ed il terzo, il malvivente avrebbe portato a termine il furto, facendo un bottino di alcune centinaia di euro, nel secondo caso non avrebbe trovato denaro.

Al Castellese i poliziotti della Mobile e del Commissariato “Oreto” sono giunti anche grazie all’ausilio dei colleghi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che, sul luogo dei raid, hanno trovato le impronte del malvivente.

Castellese dovrà rispondere è il furto con strappo di una collana ad una passante, avvenuto lo scorso 31 ottobre in via Salvatore Meccio.

In quel caso, i poliziotti hanno riconosciuto Castellese dalla compiuta descrizione fattane dalla vittima in sede di denuncia; infine, lo scorso 3 novembre, il malvivente è stato sorpreso e denunciato, in flagranza di furto, in un bar della “movida” cittadina.

In quel caso, per altro, il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che Castellese portasse a compimento il blitz notturno.