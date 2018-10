Ladri di biciclette arrestati a Palermo. Gli agenti di polizia di Stato hanno arrestato due giovani, C.M. 35 anni e P.C. 18 anni, accusati di furto aggravato.

Il primo colpo è stato sventato in via XX Settembre. Qui il giovane di 35 anni residente al Borgo Vecchio ha tranciato la catena ad una bici e stava andando via.

E’ stato bloccato poco dopo. Il secondo ladro è stato bloccato dopo un colpo in via Croce Rossa dentro un residence. Il giovane di 18 anni residente a Ficarazzi è stato bloccato poco dopo dagli agenti delle volanti.

Il giovane era già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Ficarazzi, con la prescrizione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle 20 alle 6.