Ladri e vandali in azione alla Casa San Francesco a due passi dalla cattedrale di Palermo e dalla questura. Qualcuno è entrato nella notte e ha vandalizzato il locale dove si trovano diverse attività tra le quali il ristorante al Fresco Giardino Bistrot.

Pare siano entrati dalla scala antincendio e hanno compiuto dei furti mirati più per danneggiare l’attività che non per rubare. Hanno portato via i palmari, qualche cellulare, tagliati i fili dell’impianto elettrico e del wifi e le linee telefoniche. Si sono portati anche qualche cassa di prosecco.

“Non sono i danni a farci male, è il gesto – dicono dal locale – Un gesto che porta via mesi di lavoro spesi per creare i nuovi spazi di ricezione turistica.

Un gesto che colpisce anche il nostro Al Fresco giardino e bistrot in cui lavora una brigata che ogni giorno si impegna a raccontare una storia diversa alla nostra città. Stiamo ancora cercando di riprenderci da questo duro colpo, ma siamo sicuri che con il vostro affetto riusciremo a superarlo. Il nostro bistrot questa sera resterà aperto e abbiamo bisogno del vostro affetto più che mai”.

I gestori del locali hanno rimesso tutto a posto e anche oggi hanno riaperto. “Sono gesti che fanno male, ma non di intimidiranno. Noi andremo avanti”.