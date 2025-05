Ladri in azione in un vivaio a Palermo in via al Santuario di Cruillas. Qualcuno nel corso della notte è entrato dentro l’attività commerciale e ha portato via dieci piante di bonsai.

Il valore del bottino è di circa mille euro.

Il titolare ha presentato denuncia ai carabinieri che intervenuti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.