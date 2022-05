Nuovo furto in via Maqueda a Palermo. Il ladro è entrato in azione nella zona pedonale sorprendendo una donna che stava passeggiando. Il ladro le si è avvicinato e le ha sfilato il portafoglio che si trovava nello zaino.

La vittima poco prima era stata in un internet point. Tanto che la donna non trovando più il portafoglio aveva pensato di averlo lasciato nell’esercizio commerciale.

Le immagini riprese dalle telecamere hanno immortalato il ladro che adesso è ricercato dagli agenti di polizia. Grazie alle telecamere nelle scorse settimane era stato ripreso un giovane che a bordo di uno scooter è riuscito in più di un’occasione a strappare dalle mani il cellulare alle vittime che aveva precedentemente adocchiato.

Anche lui immortalato dalle telecamere è ricercato dalla polizia.