"Sarà eccellente presidente"

La vittoria di Renato Schifani alla Regione sembra scontata e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, si unisce al coro dell’esultanza. “Il centrodestra ha vinto le elezioni in Sicilia e nel resto del Paese, a dimostrazione che una coalizione forte e unita può governare la nostra regione e l’Italia”, dice il primo cittadino palermitano.

Vittoria centrodestra importante per Palermo

L’augurio di Lagalla è che “il nuovo Parlamento e il governo nazionale che si andrà a formare possano dare risposte rapide e concrete ai cittadini, alle imprese e a tutto il tessuto sociale, piegato da anni di pandemia e dalle tensioni internazionali degli ultimi mesi. I buoni rapporti istituzionali di questa amministrazione comunale con l’attuale governo nazionale hanno già prodotto i primi risultati e, sono sicuro, proseguiranno in modo ancora più costruttivo con il nuovo governo, per portare avanti un lavoro sinergico, indispensabile alla realizzazione del nostro progetto di rinascita per la città di Palermo”.

Schifani sarà un eccellente guida per la Sicilia

Lagalla vede concretizzarsi già la vittoria del candidato della coalizione di centrodestra Renato Schifani. “Per quanto riguarda le elezioni regionali – dice -, le mie congratulazioni vanno all’amico Renato Schifani presidente della Regione, al quale rinnovo tutta la mia stima e che, potendo contare su una lunga esperienza politica e istituzionale, sarà certamente un eccellente presidente della Regione e un’autorevole guida per la Sicilia”.

Miccichè, “Sono molto contento”

Anche il presidente uscente dell’Ars e coordinatore regionale di Forza Italia ha detto la sua quando ancora sono in corso gli scrutini delle schede elettorali. Giunto nel primo pomeriggio all’Hotel delle Palme di Palermo, sede del comitato elettorale di Schifani, il leader di Forza Italia abbandona ogni prudenza e si sbilancia: “Abbiamo il nuovo presidente della Regione siciliana. È Renato Schifani. Sono molto contento, perchè non avevamo mai avuto un presidente palermitano e di Forza Italia. Per me che rappresento Forza Italia da 30 anni è una grande soddisfazione e ne sono veramente felice”.