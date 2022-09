Miccichè al comitato elettorale di Schifani

“Il voto disgiunto? Forse c’è al contrario. Abbiamo passato un mese di strazio, con accuse di tutti i tipi, sospetti, zizzanie. Come vedete, però, non esiste nessuno voto disgiunto”. Lo ha detto Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia, commentando i primi dati delle elezioni regionali. Renato Schifani è indicato come il vincitore di questo turno elettorale e si accinge – ormai lo ammette persino lo sfidante Cateno De Luca – a diventare il nuovo presidente della Sicilia. Su questa elezione aleggiava lo spettro del voto disgiunto, una presunta emorragia di voti dal centrodestra a favore del candidato presidente di Sicilia Vera. Non è andata così.

Contento per Palermo e per Forza Italia

Giunto nel primo pomeriggio all’Hotel della Palme di Palermo, sede del comitato elettorale di Schifani, il leader di Forza Italia abbandona ogni prudenza e si sbilancia: “Abbiamo il nuovo presidente della Regione siciliana. E’ Renato Schifani. Sono molto contento, perchè non avevamo mai avuto un presidente palermitano e di Forza Italia. Per me che rappresento Forza Italia da 30 anni è una grande soddisfazione e ne sono veramente felice”.

Mai sottovalutato De Luca

Miccichè commenta anche il risultato di De Luca: “non lo ho mai sottovalutato. L’ho sempre considerato una vera potenzialità. Differenze con il governo Musumeci? Miccichè dribbla, “questo è il governo Schifani”. Secondo il coordinatore regionale di Forza Italia, l’astensionismo è legato alla legge elettorale: “è una cosa che va analizzata. Dove c’è il maggioritario è difficile votare”.