Le sue parole in conferenza stampa

Parla già da sindaco di Palermo Roberto Lagalla in conferenza stampa, certo di aver raggiunto un risultato straordinario, arrivando a farsi eleggere già al primo turno ed evitando la grana del ballottaggio. Parla già da primo cittadino Lagalla nella conferenza stampa che si è svolta nella sede del suo comitato elettorale mentre a Palermo vanno ancora a rilento le operazioni di scrutinio.

“Grazie agli elettori”

“Grazie agli elettori che hanno deciso di sostenere le liste di centrodestra in queste amministrative 2022, assegnandomi il ruolo di sindaco di questa città”. Queste le prime parole dell’ex assessore regionale della giunta Musumeci. “Vi è da segnalare un fatto che lascia pensare in Italia e soprattutto a Palermo – ha continuato – dove si sono verificati fatti che hanno ulteriormente appesantito la tendenza legata alla disaffezione politica”. Il riferimento è al caos delle sezioni elettorali aperti in ritardo quando sono stati trovati i rimpiazzi.

“Ora lavoriamo per il bilancio”

“Cominceremo con le liste ma anche con maggioranza e opposizione a lavorare per Palermo, afflitta da tanti problemi, a partire dal bilancio per il quale sarà necessaria una interlocuzione con Stato e Regione. Sapendo di poter contare sulla vicinanza del governo regionale”.

Dati ufficiali a rilento

Roberto Lagalla del centrodestra al 56,79%, Franco Miceli del centrosinistra al 23,13%: è il dato ufficiale delle comunali quando a Palermo sono state scrutinate 6 sezioni su 600. Terzo Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) col 14,54%. Giuseppa Barbera è al 2,77%, Ciro Lomonte all’1,39% e Francesca Donato all’1,39%. Per il sindaco e il consiglio comunale ha votato il 41,97% degli elettori.