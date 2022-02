L’aiuola dedicata all’avvocato Enzo Fragalà vicino al palazzo di Giustizia

A Palermo si prega per Elisa, l’alunna disabile della scuola Perez bloccata a Kiev sotto le bombe

Alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo Perez Calcutta a Palermo sono in pena per Elisa, la piccola bimba di otto anni disabile costretta in carrozzina, che si trova in queste ore a Kiev. La mamma Elena Pastux, insieme ad Elisa che vive da anni a Palermo, è tornata in Ucraina per prendere...