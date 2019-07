L’arte contro la mafia. Un’idea delle associazioni studentesche dell’Ateneo di Palermo per commemorare la strage di via d’Amelio e le vittime della mafia.

Lo spettacolo si svolgerà il 18 luglio 2019 nella facoltà di Giurisprudenza di Palermo, ore 21.

Si comincia con la rappresentazione teatrale “Alcesti” di Euripide, messa in scena dagli alunni del laboratorio di poetica del professore Salvatore Lo Bue, organizzata dagli studenti della Università, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’ Esercizio Fisico e della Formazione, diretto dal professore Gioacchino Lavanco, con la “Fondazione Sturzo” e la “Fondazione Falcone”.

Lo stesso spettacolo è andato in scena il 23 maggio al palazzo delle Aquile, col patrocinio del Comune di Palermo, in occasione delle commemorazioni per la strage di Capaci. Ad introdurre la rappresentazione allora fu il maestro Beppe Vessicchio con la sua personale testimonianza in ricordo dei due giudici uccisi dalla mafia.

L’evento rientra nel percorso di avvicinamento alla tradizionale fiaccolata del 19 luglio che coinvolge ogni anno moltissimi cittadini palermitani e non, in marcia da Piazza Vittorio Veneto a Via D’Amelio, luogo in cui il giudice perse tragicamente la vita insieme alla sua scorta.