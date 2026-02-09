Si rafforza ulteriormente il percorso politico che vede protagonista Edy Tamajo con nuove adesioni dall’amministrazione comunale di Chiusa Sclafani in provincia di Palermo.

A spiegare le ragioni del percorso è proprio il sindaco: «Abbiamo trovato in Edy Tamajo un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Una persona seria, capace e competente. Ne riconosciamo le qualità umane e politiche. Proprio per questo, entrando in Forza Italia, non potevamo che far parte della sua squadra, condividendone visione e metodo di lavoro».

Soddisfazione viene espressa anche da Edy Tamajo: «La nostra squadra politica si rafforza con l’ingresso di figure istituzionali che amministrano con serietà e passione il proprio territorio. Donne e uomini che credono nelle comunità locali, veri gioielli da custodire e valorizzare. La Sicilia ha bisogno di un nuovo passo, che parte proprio dai territori e da chi li vive ogni giorno».

Ad aderire sono Rita Coscino, vicepresidente del consiglio comunale e capogruppo, Annarita Di Giorgio, assessore e consigliere comunale, Elena Di Pino, consigliere comunale, e Stefano Sciabica, vicesindaco del comune di Chiusa Sclafani. Un passaggio che si aggiunge a quello già avvenuto in precedenza del sindaco Francesco Di Giorgio, rafforzando una scelta politica chiara e condivisa.