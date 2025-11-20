Un maggiorenne e un minorenne sono stati bloccati dalla polizia penitenziaria a Palermo dopo aver lanciato dentro il carcere Ucciardone un pacco con qualcosa destinato ai detenuti.

Materiale non consentito e illecito. Il maggiorenne è stato arrestato e sarà portato nel carcere Pagliarelli, si sta valutando la posizione del minorenne. I due sono stati fermati nella zona del muro di cinta mentre stavano tentando di fare arrivare dentro al momento non si sa se droga o qualche microcellulare.

La loro azione non è passata inosservata e gli agenti sono entrati subito in azione e i due sono stati bloccati nonostante scoperti abbiamo tentato la fuga. L’intera operazione è stata coordinata dal comando del reparto.