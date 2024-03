Un gruppo di ragazzini hanno lanciato di pietre contro i vigili del fuoco ieri sera allo Sperone a Palermo.

I pompieri sono intervenuti per spegnere una catasta di legna data alle fiamme in via Galvani. Una delle prime “vampe” che caratterizzeranno questa settimana che porta alla festa di San Giuseppe.

In soccorso dei pompieri sono arrivati gli agenti di polizia che hanno scortato le squadre antincendio per consentire lo spegnimento della pira di fuoco.