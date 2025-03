Lanci di pietre contro il tram della linea uno che dalla stazione porta il mezzo dell’Amat fino al centro commerciale Forum a Palermo. L’autista dell’azienda di trasporti ha chiamato i carabinieri segnalando il danneggiamento del mezzo.

Alcuni ragazzini hanno lanciato pietre mentre il convoglio stava transitando in via Pecori Giraldi. Non ci sono stati feriti.

Lanci di pietre contro autobus in via Ernesto Basile

Lancio di pietre contro un autobus della linea 309 dell’Amat, azienda della municipalizzata di Palermo che gestisce il traposto urbano.

L’autista ha chiamato i carabinieri e segnalato che non appena è uscito dal parcheggio di via Ernesto Basile è stato colpito da alcune pietre lanciate contro la vettura. Uno dei finestrini è andato in frantumi.

Non ci sono stati feriti, ma solo tanto spavento per quanti si trovavano nel mezzo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.