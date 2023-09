Lavoro, giustizia sociale ed altro, Landini incontra i cittadini a Palermo per la mobilitazione della Cgil

05/09/2023

Maurizio Landini incontra la città. Appuntamento a Palermo il 18 settembre alle 10 per l’iniziativa “Insieme per la Costituzione” che si terrà al cinema Rouge et Noir. La Cgil Palermo, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale, e delle tante associazioni che hanno condiviso in questi anni le battaglie di cambiamento per il cambiamento del capoluogo siciliano, vuole mettere al centro la piattaforma rivendicativa del sindacato per la manifestazione del 7 ottobre a Roma e chiedere di applicare i principi della Costituzione per cambiare il Paese, mettendo al centro la persona, il lavoro, la giustizia sociale e legalità, la solidarietà, la pace, la salute, l’ambiente e la cultura.

L’iniziativa sarà aperta dall’intervento del segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo. Seguiranno gli interventi di associazioni e rappresentanti Cgil. Durante il dibattito prenderà la parola il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino e concluderà Maurizio Landini. Modera il giornalista Rino Cascio.

Ridulfo “Occasione per ascoltare il punto di vista della città”

“Sarà l’occasione per ascoltare il punto di vista della città e farsi carico dell’idea di futuro dei suoi abitanti. Un confronto aperto sulle aspettative dei lavoratori e sulle difficoltà delle persone che innanzitutto chiedono l’aumento degli stipendi, salari e pensioni adeguati all’inflazione, un fisco equo, una migliore assistenza sanitaria – spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – I problemi sono quelli di una città del Sud, dove i servizi arrancano, gli stipendi sono tra i più bassi d’Italia, mancano i medici e gli infermieri e gli ospedali sono in affanno, il lavoro è precario, in un’Isola che ha visto fuggire 200 mila giovani in 10 anni, di cui un quarto a Palermo. Ma ci sarà anche l’ascolto delle esperienze positive, dei ‘cantieri’ aperti nel sociale, dei nuovi luoghi di aggregazione, dei fermenti che partono dal basso”.

Assemblea aperta alle realtà associative

“Per questo motivo – spiega il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – si è pensato ad una assemblea aperta al protagonismo delle tante realtà associative palermitane con le quali, in questi anni la Cgil Palermo ha organizzato iniziative per un lavoro stabile e di qualità e per la difesa della sanità pubblica o con le quali è scesa in piazza per i cortei di antimafia sociale e intersezionale, in nome della partecipazione democratica, dei diritti civili e di genere, dell’immigrazione, del welfare, della casa”.

La via maestra

Quella palermitana è una tappa in preparazione della manifestazione nazionale di Roma “La via Maestra, insieme per la Costituzione”, del 7 ottobre, la mobilitazione che la Cgil ha lanciato assieme a oltre 100 associazioni per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata.

“In vista dell’iniziativa nazionale – aggiunge Ridulfo – proveremo a costituire qui a Palermo una ‘rete territoriale’ in difesa della Costituzione, mettendo insieme lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati e tutti i pezzi della società civile interessati a una battaglia comune per unire e cambiare il Paese e per chiedere l’attuazione dei principi della Carta. Il 25 settembre ci sarà un’assembla con le associazioni per costruire questa rete”.

Landini a Palermo, la giornata in tre momenti

La giornata con Landini è strutturata in tre diversi momenti. Dopo l’evento al Rouge et Noir, alle 14 si terrà un’assemblea al comando dei vigili del fuoco di Palermo, in via Alessandro Scarlatti,16 alla presenza delle lavoratrici e dei lavoratori del corpo.

Alle 15.30 sarà inaugurata la Casa dei Rider presso l’Epyc centre (European Palermo Youth Centre) di via Pignatelli Aragona, 40.

“Nella caserma dei vigili del fuoco Landini incontrerà le lavoratrici e i lavoratori che in questi mesi estivi sono stati impegnati, così come i forestali, rischiando la vita, sul fronte dell’anticendio così come sul dissesto idrogeologico e sui disastri ambientali – aggiunge Ridulfo – E la Casa dei Rider che finalmente si concretizza è una delle richieste che la Cgil, con le categoria Nidil e Filt, avanza da tempo per dare un punto di incontro ai lavoratori, una sede dove ripararsi e utilizzare i servizi tra una consegna e l’altra, ritemprarsi, caricare i dispositivi, oltre a ricevere assistenza su diritti, tutele e norme di sicurezza”.

Chi sarà presente

Associazioni e gruppi invitati: Acli, Arci Palermo, Anpi, Assostampa, Centro Impastato, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Pio La Torre, Centro Rita e Paolo Borsellino, Libera Palermo, Legambiente, Associazione Portella, Sunia Palermo, Palermo Pride, Consulta per la pace, la non violenza, i diritti umani e il disarmo, Udu, Auser Palermo, Auser Tcm, Federconsumatori, Our voice, Erripa Achille Grandi, Donne di Benin City, Forum sanità pubblica Palermo, Rete degli studenti medi, Udi, Rete degli ambulatori popolari, Istituto Gramsci siciliano, Associazione Proteo Fare Sapere, Forum antirazzista, Officina del popolo, Attivamente, Punto Pace Pax Christi Palermo – Mir Palermo, Associazione 99% “Fuori la guerra dalla storia”, Udi Palermo Le Rose Bianche, Emily, Donne caffè filosofico Bonetti, Il femminile è politico, #governodilei, Donne no Muos no War, Cif, Fidapa sez. Palermo felicissima, Le Onde, Arcilesbica Palermo, Lab. Zen 2, Agende Rosse Palermo, Casa di Paolo, Voci nel Silenzio, Unione Inquilini, Forum Sociale Antimafia, Arcigay Palermo, Emmaus Palermo, HRYO Human Rights Youth Organization Palermo, Sù la Testa, Movimento Azione Civile, Associazione Comitati Civici.