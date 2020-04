Lapunzina mette a tacere le polemiche e comunica il responso negativo dei nuovi tamponi

Giuseppe Livecchi

26/04/2020

Ha parlato ai suoi concittadini Rosario Lapunzina, mettendo a tacere le polemiche che, negli scorsi giorni, erano state sollevate dalla stampa locale che aveva lasciato intendere che, nella frazione di Sant’Ambrogio, potesse nascere un focolaio di propagazione del Covid 19, in seguito al rientro dall’estero di una persona, risultata positiva asintomatica al termine del periodo di quarantena fiduciaria, ma che, a quel che sembra, sia entrata in contatto con altri soggetti durante il periodo d’attesa del risultato del tampone. “E’ giusto che vi riferisca quale sia la situazione, non voglio polemizzare con nessuno però, per il ruolo importante che riveste l’informazione, bisogna stare attenti a come si danno certe notizie. – ha detto Lapunzina – voglio rassicurare i cittadini sulla situazione di Sant’Ambrogio. Sono stati fatti i tamponi di riscontro su chi è stato in contatto con il ragazzo positivo asintomatico che risiede nella frazione e tutti i tamponi sono negativi“. La situazione a Cefalù al momento attuale vede dunque una persona ricoverata in ospedale a Palermo e quattro positivi asintomatici in isolamento presso le proprie residenze.

