Il sindaco: "La situazione è sotto controllo non c'è alcun pericolo"

Sono quattro i giovani asintomatici positivi al Covid 19 a Cefalù. Sono due ragazzi arrivati dall’Inghilterra e due dalla Valle d’Aosta.

“La situazione è sotto controllo – dice il sindaco Rosario Lapunzina – e non c’è alcun rischio di contagio. Le persone con cui sono venute a contatto i giovani sono già note e hanno fatto i tamponi. Non c’è alcun allarme”.

I quattro si trovano a casa in quarantena con le stesse famiglie. La loro permanenza in paese è tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine e dagli agenti della polizia municipale.

Qualcuno ha raccontato che la quarantena sarebbe stata violata dai familiari e dagli stessi giovani che avrebbero incontrato alcune persone. “Lo ribadisco non c’è alcun pericolo di contagio – aggiunge il sindaco – Stiamo facendo tutto quanto per garantire loro la permanenza in paese senza pericoli per la popolazione che ha sempre rispettato le ordinanze emanate dal governo nazionale e regionale”.