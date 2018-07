l’U.S, Città di Palermo si congratula con l’arbitro Federico La Penna per la promozione alla C.A.N. A. E’ il tweet dal sapore sarcastico che ha lanciato ieri la società sportiva Palermo Calcio subito dopo la promozione dell’arbitro di Frosino – Palermo alla selezione arbitrale di serie A.

Dopo che è stato definitivamente respinto il ricorso del Palermo sull’andamento della finale play off giocata a Frosinone che ha sancito la promozione della squadra di casa in danno dei rosa,è arrivato il via liber alla promozione, insieme al frosinone, anche del’arbitro.

Ma per la società rosa e per i tifosi palermitani resta più che evidnete l’ingiustizia subita e il comportamento anti sportivo dal lancio dei palloni in ampo durante le fasi di attacco del Palermo fino all’invasione di campo a partita in corso che ha sancito la fine anticiopata dell’incontro.

Ma nel verbale di gara del signor La Penna quantos ostenuto dal Palermo è smentito con unv erbale che parla di invasione a incontro finito e sembra non abbia traccia dei palloni

Ma la vicenda, in realtà, non sembra destinata a finire qui. Dopo che il secondo grado di giudizio davanti alla corte d’appello federale il Palermo ha annunciato di volere procedere con un insolito (anche se previsto dal regolamento) ricorso davanti al Coni ed eventualmente la società è pronta ad arrivare al Tribunale arbitrale dello sport prima di ricorrere, infine, alla giustizia ordinaria.