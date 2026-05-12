Prosegue l’importante ciclo di visite del generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri “Sicilia”, ai reparti territoriali del capoluogo. Nella mattinata di ieri, l’alto ufficiale ha fatto visita alle stazioni di Partanna Mondello e Crispi, accompagnato dal comandante della compagnia San Lorenzo, maggiore Andrea Maria Ortolani, per un incontro che ha ribadito la centralità della presenza dell’Arma nel territorio palermitano.

Un presidio di legalità

L’incontro ha rappresentato un momento di vicinanza istituzionale a due tra i più significativi presidi di legalità della città. Il generale Del Monaco, accolto dai militari delle rispettive sedi, ha espresso il proprio personale ringraziamento per il quotidiano impegno profuso e per i significativi risultati operativi conseguiti nell’ultimo periodo. Durante il colloquio con il personale, l’alto ufficiale ha ribadito il ruolo cruciale dell’Arma nel tessuto sociale urbano, evidenziando come la fiducia dei cittadini si alimenti proprio attraverso la presenza vigile e rassicurante delle stazioni locali.

I valori del servizio

Nel corso della visita, il comandante ha posto l’accento sulla necessità di mantenere standard d’eccellenza nell’espletamento del servizio. In particolare, ha richiamato i militari ai valori cardine dell’istituzione, come la professionalità e la competenza, necessarie per rispondere con efficacia alle moderne sfide della sicurezza. Il generale ha inoltre sottolineato l’importanza della rettitudine morale, intesa come requisito imprescindibile per chi è chiamato a servire lo Stato, e della vicinanza al cittadino, fondamentale per intercettare e risolvere tempestivamente le istanze del territorio.

Il supporto alla popolazione

L’intervento si è focalizzato sulla figura del carabiniere come sicuro e costante punto di riferimento per la collettività. La visita si è conclusa con il rinnovo dell’augurio di buon lavoro a tutti i militari impegnati in prima linea, confermando ancora una volta la centralità delle stazioni carabinieri quale cuore pulsante della difesa e del supporto alla popolazione palermitana.