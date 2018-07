La polizia indaga su un’aggressione ai danni di Orlando Campbell, artista inglese che espone nell’ambito della grande esposizione Manifesta che si svolge a Palermo.

L’uomo che si trova alloggiato al primo piano di palazzo Speciale Raffadali in via Giuseppe Mario Puglia, 2 dietro piazza Bologni è stato trovato dai sanitari del 118 in una pozza di sangue.

E’ stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Nella stanza vicino all’artista erano alloggiate due giovani che sono state portate alla squadra mobile per essere interrogate.