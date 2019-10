Avviato un progetto di affiliazione

C’è anche Palermo nel percorso di espansione della società calcistica Modena Calcio che, dopo la rifondazione, ha iniziato a puntare sul vivaio con un progetto di affiliazione rivolto alle scuole calcio di tutto il territorio nazionale. A questo scopo, in seno al club modenese, è nata la Modena Academy che si propone di individuare le migliori scuole calcio d’Italia per creare un vero e proprio polo calcistico nazionale incentrato sui giovanissimi.

Fra queste figura la scuola calcio Asd Montepellegrino, ospitata gratuitamente dalla struttura del Castellana Club di Patrizia Carcione, in via Castellana Bandiera n°5. E’ l’unica società palermitana ad essere stata selezionata dall’Academy modenese dalla cui affiliazione nasceranno numerose iniziative fra cui stage, workshop, corsi e tornei fra le scuole calcio aderenti al progetto unite in un cammino comune.

La storia dell’Asd Montepellegrino inizia nel 2011 e riscuote subito grande successo in termini di numeri e di risultati. Poi, però, arriva un brusco stop e la società attraversa due anni di inattività. La rinascita avviene il 15 settembre di quest’anno e ce la racconta Stefano Passalacqua, presidente – nonché socio-fondatore insieme a Francesco Macrì – della rinata società.

“Appena un mese fa il mio attuale socio Francesco Macrì mi lancia l’idea di riprendere un viaggio interrotto due anni prima. Sposo subito quest’idea che in poco tempo si trasforma in un progetto presentato al Modena Calcio e accolto con entusiasmo dal responsabile dell’Academy Modena per la Sicilia Rosario Mastropaolo.”

Nasce così la nuova Asd Montepellegrino Academy Modena Calcio.

Aggregazione, rispetto ed etica sportiva sono le basi di un percorso che mette al centro i bambini, con la consapevolezza che lo sport deve innanzitutto educare e formare i cittadini di domani. Un progetto ambizioso che non si ferma al calcio ma che abbraccia anche una dimensione sociale.

“L’affiliazione – continua Passalacqua – va al di là delle questioni tecnico-sportive. Il nostro sguardo è rivolto anche a quei bambini che vivono in condizioni di disagio economico, spesso esclusi dalle attività sociali. Noi dell’Asd Montepellegrino Modena Calcio accogliamo anche chi non ha disponibilità economiche perché crediamo in un modello inclusivo che permetta a tutti i bambini di avere gli stessi diritti.”

Ma la volontà di creare una rete di affiliazione offre anche l’opportunità di ottimizzare lo scouting sulle giovani promesse del calcio, in modo da monitorare la crescita di coloro che hanno il talento per fare strada e sognare, magari, una carriera tra i professionisti. Grazie all’affiliazione, l’Asd Montepellegrino visiterà i campi del Modena in occasione di stage e corsi di formazione che accresceranno il bagaglio umano e sportivo di staff e atleti.

Da quest’anno inoltre la scuola calcio avrà anche una prima squadra grazie al sodalizio con la Gs Calcio Palermo Rangers 1986, storica società palermitana del presidente Giuseppe Di Pasquale. Dall’accordo, i Rangers disporranno del settore giovanile della Montepellegrino Academy Modena Calcio, mentre questi ultimi potranno garantire ai piccoli tesserati una crescita finalizzata all’esordio in prima squadra. “Ad oggi – dice Passalacqua – già tre ragazzi cresciuti da noi giocano in prima squadra nel campionato di 1^ categoria.”

A meno di un mese dalla rinascita, la nuova società ha già intercettato l’interesse di un quartiere a cui da anni mancava una realtà calcistica strutturata. Un vuoto che ha costretto tanti giovani a “migrare” nelle scuole calcio di altre zone della città.

La nuova Asd Montepellegrino ha grandi ambizioni e voglia di crescere, forte di una solida struttura societaria composta da Stefano Passalacqua (presidente), Francesco Macrì (direttore generale), Francesco Piccionello (responsabile settore agonistico), Vincenzo Gnoffo (responsabile scuola calcio), Roberto Pizzurro (allenatore).