Sono passati 46 anni da quel terribile 21 luglio del 1979

Sono passati 46 anni quando in un agguato mafioso ordinato da Leoluca Bagarella fu ucciso il capo della squadra mobile Boris Giuliano, dentro bar Lux in via Francesco Paolo Di Blasi a Palermo, il 21 luglio del 1979. Boris Giuliano, fu tra i primi a capire le trasformazioni criminali di Palermo negli anni Settanta e a cogliere i rapporti tra politica e Cosa Nostra.

Il ricordo della figlia Selima

La figlia Selima Giuliano, sovrintendere ai beni culturali della regione siciliana ha affidato ai social il suo ricordo di suo padre. “Cosa saremmo noi? Cosa saremmo noi se 46 anni fa una voce alla radio non avesse dato la notizia di una sparatoria in via di Blasi. Cosa saremmo noi se la nostra vita fosse rimasta uguale, normale, serena. Cosa saremmo noi se in tutti questi anni avessimo avuto confronti, consigli , contrasti e abbracci. – scrive la figlia – Come saremmo diventati? Saremmo stati migliori forse o forse saremmo stati solo più “pieni” e i nostri occhi avrebbero avuto quella luce particolare che ha chi è abituato a vedere in chi ama, l’amore e la dolcezza infinita.

E invece siamo noi on le nostre storie uguali di figli, fratelli, coniugi e genitori di vittime della mafia. siamo noi che nonostante il tempo percepiamo ancora il vuoto, ci commuoviamo e ci emozioniamo. Siamo noi che continuiamo a sperare e a credere nella giustizia e nello Stato”.

Il gonfalone della Regione e il ricordo del Presidente Schifani

Questa mattina, alla cerimonia di commemorazione in via Francesco Paolo Di Blasi, a Palermo, era presente il gonfalone della Regione. In rappresentanza del governo, su delega del presidente Schifani, l’assessore Alessandro Aricò ha deposto una corona d’alloro.

“Nel giorno dell’anniversario della scomparsa del vicequestore Giorgio Boris Giuliano, rinnovo il tributo a un servitore dello Stato che ha incarnato al meglio dedizione, competenza e integrità. Giuliano ha svolto il suo ruolo con profondo senso delle istituzioni, promuovendo legalità e giustizia e contribuendo con rigore alla difesa dell’interesse pubblico” dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione del 46° anniversario dell’uccisione del capo della Squadra mobile di Palermo.

“Il suo nome – prosegue – resta sempre un riferimento per le nuove generazioni delle forze dell’ordine. Ricordarlo oggi significa riaffermare il valore della memoria come fondamento di un autentico impegno civico. A lui il nostro omaggio. Alla sua famiglia, in questo giorno di raccoglimento, esprimiamo vicinanza e gratitudine”.