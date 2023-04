Le selezioni il 19 e il 20 aprile

Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, lancia una nuova campagna di reclutamento per personale di bordo per le sue basi di Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria.

Le nuove assunzioni rientrano nell’ampio piano di recruitment del 2023, che dopo gli open days degli scorsi mesi, ha previsto ora due tappe a Palermo.

I recruiting days si svolgeranno nel capoluogo siciliano mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile, presso l’Hotel Mercure (Via Mariano Stabile 112, 90139 Palermo), in due sessioni giornaliere, rispettivamente alle ore 10 e alle ore 15.

Non sono richiesti particolari requisiti. Gli interessati dovranno semplicemente presentarsi nella sede della selezioni e sostenere le prove durante una delle due sessioni (mattutina o pomeridiana).

Ad accogliere gli aspiranti candidati ci sarà come sempre anche l’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd Maria Cristina Civiletti, che presenterà l’azienda e illustrerà le diverse opportunità all’interno della compagnia.

Le selezioni

L’iter selettivo prevederà in una prima fase una breve prova in lingua inglese. Coloro che avranno superato la preselezione potranno accedere direttamente ai per ai colloqui individuali.

I candidati che avranno superato anche questa prova saranno invitati a seguire un percorso formativo totalmente gratuito con una diaria giornaliera, in cui saranno spiegate a fondo le mansioni, i benefit e tutte le opportunità di crescita previste da Lauda Europe.

Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi presso la sede di Palermo, l’azienda ha previsto la possibilità di svolgere una selezione da remoto per via telematica. In questo caso occorrerà inviare un’apposita richiesta via email, allegando il proprio curriculum vitae all’indirizzo cabincrewcareers@laudaeurope.com.

Per maggiori informazioni visita la sezione “Careers” di Lauda Europe Ryanair.