la nota di amap

L’AMAP S.p.A. informa che, a seguito di intervento urgente da eseguire, presso il pozzo l’Adragna e del necessario distacco da parte di ENEL della fornitura elettrica, nei giorni 10 e 11 dicembre 2018, si potrebbero verificare disservizi nei turni di erogazione idrica, nelle seguenti zone del comune di Carini:

– Zona cimitero

– parte alta di Via Aldo Moro

– Corso Italia (dall’incrocio con Via Torretta fino all’incrocio con Via Leopardi) e rispettive traverse

– Via Sant’Anna (dall’incrocio con via Campo Sportivo, fino all’incrocio con via Petrarca) e rispettive traverse

– Zona Agliastrelli

– Via Piemonte e rispettive traverse

– Via Don Luigi Sturzo (dall’incrocio con la Via Piemonte, fino all’incrocio con la Via A. Da Messina) e rispettive traverse.

La normale turnazione idrica, nelle zone sopracitate, verrà ripristinata nella giornata di mercoledì 12 dicembre.

Per eventuali informazioni si potranno contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).