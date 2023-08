Ordinanza valida per un mese

Prosegue l’opera d’ammodernamento del sistema d’illuminazione pubblica a Palermo. Dopo via Lanza di Scalea e viale Margherita di Savoia (meglio conosciuta come discesa di Valdesi), a breve inizieranno i lavori anche nell’area compresa fra via Pietro Nenni, viale Francia e via Ugo La Malfa. A disporlo è l’ordinanza 1129 del 25 agosto 2023, sottoscritta dal Capo Area Sergio Maneri e dalla dirigente Paola Di Trapani. L’atto avrà validità di trenta giorni dall’inizio dei lavori e prevederà una serie di modifiche alla viabilità dell’area della VI Circoscrizione.

Le strade coinvolte dagli interventi

Interventi che erano stati affidati il 26 giugno alla società City Green Light. Le opere prevederanno l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi della rete d’illuminazione pubblica con sistemi automatici di regolazione. Un’opera di efficientamento del servizio già messa in campo in altre aree della città. A tal proposito, l’ordinanza 1129 prevederà l’istituzione del senso unico di marcia in via Ugo La Malfa, nel tratto fra la rotonda di via Minutilla e via Enzo Biagi, in via Pietro Nenni, nel tratto fra via Enzo Biagi e l’intersezione con viale Regione Siciliana Nord Over, e su viale Francia, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Pietro Nenni e la rotonda nei pressi della stazione ferroviaria.

Tutte le limitazioni alla circolazione

Gli uffici hanno inoltre disposto la chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata interessata dai lavori, l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta 0-24 e, infine, il divieto di transito pedonale in corrispondenza del perimetro del cantiere, con la predisposizione di un apposito percorso alternativo protetto. Con riguardo ai lavori, la ditta incaricata dovrà impegnare al massimo metà carreggiata per volta al fine di garantire la circolazione stradale. Interventi che, secondo l’ordinanza, potranno effettuarsi anche nelle ore notturne, nei giorni festivi o prefestivi, riducendo il disagio arrecato alla quiete pubblica. Una volta finiti i lavori, il committente dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, con riferimento al manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, dei cordoli e della segnaletica stradale. Così come riportato nell’ordinanza, la stessa avrà validità di un mese dalla presentazione dell’apposita documentazione di inizio lavori.

