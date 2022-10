Si parte con la corsia di destra, poi la ditta opererà su quella opposta

Partiti gli interventi di rinnovamento sul sistema d’illuminazione di via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre nella carreggiata in direzione Velodromo. Una volta conclusi gli scavi e la sostituzione degli impianti, la ditta si sposterà sulla corsia in direzione opposta.

Gli interventi in corso

Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020. Ad occuparsi degli interventi in questione è la società PHOS, ditta con sede a Santa Ninfa, in provincia di Trapani.

Come sopra ricordato, gli interventi riguarderanno diverse aree della VI e della VII Circoscrizione: da Mondello allo Zen, passando per Partanna e San Filippo Neri. Opere il cui iter è iniziato a luglio e che dovrebbero concludersi nel giro di dodici mesi. Intanto, in via Lanza di Scalea, la ditta ha transennato metà della carreggiata, riducendola ad una sola corsia transitabile. Ciò infatti per potere condurre in sicurezza gli scavi necessari a posizionare le tubature in cui si incastoneranno i nuovi impianti luce.