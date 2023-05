Mondello, il calvario è finito. Terminati i lavori alla discesa di Valdesi

Pietro Minardi di

20/05/2023

La borgata marinara di Mondello può tornare definitivamente a respirare. Si sono infatti conclusi gli interventi per l’aggiornamento del sistema d’illuminazione in via Margherita di Savoia, meglio conosciuta dai palermitani come la “discesa di Valdesi“. Interventi che erano iniziati il 25 marzo e che hanno trovato conclusione proprio in queste ore, con la realizzazione delle opere di potatura da parte delle maestranze comunali. Fatto che consentirà di efficentare al massimo l’illuminazione pubblica sulla strada di raccordo fra la città e l’area marinara del capoluogo siciliano. Ciò una volta conclusa l’opera di posizionamento dei pali e la loro relativa messa in funzione. Rimane infine da sistemare l’asfalto. Operazioni per le quali si dovrà attendere il finanziamento del relativo capitolo di spesa inserito all’interno dell’accordo quadro indetto dal Comune.

Mondello, terminati i lavori alla discesa di Valdesi

La corsia in direzione Mondello è stata riaperta nel primo pomeriggio. Il personale del dipartimento di Ville e Giardini ha infatti completato le opere di potatura avviate ad inizio settimana. Ciò consentirà il ripristino delle condizioni di sicurezza per li automobilisti, per i ciclisti e per i runners che frequentano l’area che costeggia la riserva naturale di Monte Pellegrino. Secondo quanto comunicano gli uffici di Palazzo delle Aquile, le opere si sono concluse nei tempi previsti dal bando, sincronizzando i diversi interventi in modo da ridurre i tempi di chiusura della strada e consentirne il ripristino in sicurezza in tempo per la stagione estiva. Lavori che adesso si sono spostati nell’area di Pallavicino, nei pressi della Palazzina Cinese, e che interessano una vasta area compresa fra la VI e la VII Ciroscrizione.

Un risultato raggiunto sul quale il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta dichiarano che “la celerità nell’esecuzione dei lavori e la riduzione al massimo dei disagi per gli automobilisti è il frutto di una piena collaborazione tra gli uffici, di una costante presenza della Polizia Municipale e di una elevata competenza della ditta esecutrice dei lavori. Riaprire la strada da e per Mondello significa consentire di raggiungere la borgata balneare in maniera facile e permette, inoltre, di agevolare il potenziamento delle linee dell’AMAT dedicate a Mondello.

“Le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie – aggiungono Lagalla e Carta – sono necessarie per rimettere Palermo in condizioni di garantire il benessere e la vivibilità dei suoi cittadini e per accogliere adeguatamente i sempre più numerosi turisti, ma devono essere conclusi in tempi certi, mitigando i disagi e comunicando tempestivamente con la cittadinanza il cronoprogramma dei lavori e le modalità di esecuzione. Il buon governo di una città passa anche da un efficientamento della macchina amministrativa e operativa su cui tutta la Giunta è quotidianamente impegnata”.

I lavori alla discesa di Valdesi

I lavori per aggiornare il sistema d’illuminazione della discesa di Valdesi si sono così conclusi. Un calvario iniziato a fine marzo e per il quale automobilisti e camionisti hanno sofferto per mesi. I sottoservizi del nuovo sistema d’illuminazione sono così posizionati al loro posto. Discorso diverso invece per l’asfalto. Nell’accordo che riguarda i lavori in questione infatti, non era stato inserito il rifacimento per intero della carreggiata, bensì della striscia di sede stradale sulla quale sono stati operati gli scavi. Fatto che lascerà, almeno per il momento, la corsia così com’è adesso. Si dovrà quindi aspettare il finanziamento dell’accordo quadro sulla manutenzione stradale, al momento in stand by in attesa di fondi.

“Visti i lavori eseguiti sull’asfalto, sullo stesso è stato steso un nuovo manto con una larghezza di un metro, così come prevede l’accordo“, aveva dichiarato qualche giorno fa ai nostri microfoni l’assessore Maurizio Carta. Fatto sul quale sono arrivate le lamentele della cittadinanza, che avrebbero voluto un intervento più organico. Ma per quest’ultimo, bisognerà aspettare. “La sede stradale sarà oggetto di un ulteriore intervento da finanziare all’interno dell’accordo quadro. Parliamo di appalti talmente grandi che non si può mettere dentro di tutto. Costerebbe troppo”.

Il nuovo sistema d’illuminazione

Interventi, quelli sull’aggiornamento del sistema d’illuminazione che hanno interessato in precedenza anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.