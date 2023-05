Sabato 6 maggio la riapertura al traffico

Completata anche la seconda fase dei lavori sull’impianto di illuminazione lungo viale Margherita di Savoia. Già da sabato 6 maggio e per tutto il fine settimana verrà riaperta al traffico la carreggiata in direzione di piazza Valdesi.

Lunedì 8 maggio, invece, la stessa carreggiata sarà chiusa per permettere la conclusione delle operazioni di potatura e sarà definitivamente riaperta alla circolazione dei veicoli a metà della prossima settimana.

Venerdì la posa dell’asfalto













Oggi è stato dedicato alla fase di scarifica, domani, venerdì 5 maggio, la via sarà asfaltata.

“Riaprire carreggiata significa facilitare raggiungimento Mondello”

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta dichiarano che “la celerità nell’esecuzione dei lavori e la riduzione al massimo dei disagi per gli automobilisti è il frutto di una piena collaborazione tra gli uffici, di una costante presenza della Polizia Municipale e di una elevata competenza della ditta esecutrice dei lavori. Riaprire la carreggiata in direzione Mondello già nel prossimo fine settimana significa consentire di raggiungere la borgata balneare in maniera facile e permette, inoltre, di agevolare il potenziamento delle linee dell’Amat da e verso Mondello concordato con il Presidente Giuseppe Mistretta. Si ringraziano l’Ing. Margherita Di Lorenzo, coordinatore della progettazione e direttore dei lavori, e il RUP Inh. Roberto Cairone per l’accuratezza della progettazione e della direzione dei lavori che hanno consentito di realizzare un’importante opera celermente e con il minimo dei disagi”.

Ultima tranche dei lavori è partita a metà aprile

L’ultima tranche dei lavori alla discesa di Valdesi è ufficialmente partita a metà aprile. Venne chiusa la corsia di via Margherita di Savoia in direzione Mondello.

Lavori che, in precedenza, hanno interessato anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.