Scatta la fase 2. Avvio previsto per il 17 aprile

La tregua del weekend di Pasqua è finita: via Margherita di Savoia, meglio conosciuta come la “discesa di Valdesi“, è tornata ad una sola corsia a doppio senso di marcia. Ciò per consentire gli interventi di potatura sugli alberi presenti sulla carreggiata in direzione stadio. Una volta ultimate le opere, si tornerà a lavorare sul sistema di illuminazione. Questa volta però, ad essere coinvolta sarà la corsia in direzione Mondello.

Come cambia la viabilità

Modifiche previste dall’ordinanza dell’Ufficio Mobilità 543 del 14 aprile 2023, sottoscritta dal Capo Area Sergio Maneri. Un documento in cui si fa riferimento agli interventi di aggiornamento del sistema di illuminzione di via Margherita di Savoia, questa volta sulla carreggiata in direzione Mondello. Interventi che, come nel caso della prima corsia, dovrebbero durare circa un mese, con data di partenza fissata per il 17 aprile 2023. Nuove limitazioni alla viabiità quindi, che si aggiungeranno ad altre due pesanti chiusure in città: quella che riguarda il sottopasso di via Francesco Crispi e quella che interesserà, a partire da martedì 18 aprile, il ponte Bailey alla Guadagna.

Un’ordinanza con la quale viene re-instituito il doppio senso di marcia nel lato in direzione Mondello. A delimitare le corsie vi sarà una linea gialla continua e un delineatore stradale in gomma. Di conseguenza, tornerà sulla discesa di Valdesi il divieto di sorpasso, con limite di velocità che scenderà a 30 km/h. Alla strada in questione non potranno accedere i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, autobus AMAT compresi. A ricordare le modifiche alla viabilità saranno una serie di cartelli collocati a piazza Leoni, all’ingresso della Favorita, lato via Imperatore Federico, e all’incrocio della Favorita con via Mater Dolorosa.

Un incrocio, quello con la strada che discende verso Pallavicino, sul quale verranno installati dei delimitatori stradali e la relative segnaletica orizzontale di supporto di colore giallo. I mezzi provenienti da via Mater Dolorosa avranno l’obbligo di svolta a destra, direzione stadio, e il divieto di svolta a sinistra in direzione viale Margherita di Savoia. Il semaforo all’incrocio durante il periodo di vigenza della presente ordinanza sarà disposto in modalità lampeggiante. I mezzi provenienti da Mondello direzione Palermo dovranno dare precedenza ai mezzi provenienti da via Mater Dolorosa. I mezzi provenienti da viale Diana avranno l’obbligo di procedere in direzione viale Margherita di Savoia, con divieto di svolta a sinistra.

Cambia itinerario dei bus 544, 616 ed 806

Cambio di percorso che continuerà ad interessare anche i mezzi pubblici. Nel provvedimento si menziona il percorso alternativo delle linee che interconnettono la città con il quartiere di Mondello. Itinerario già testato in corrispondenza della prima chiusura di via Margherita di Savoia. Modificato, in particolare, il percorso della linea 806, punto principale di riferimento per cittadini e turisti per spostarsi dal centro (ovvero dal capolinea di piazza Croci), verso la borgata marinara della settima circoscrizione. In particolare i bus provenienti da Mondello Torre, pervenuti in viale Margherita di Savoia, saranno costretti a girare a destra per viale Venere. A seguire percorreranno viale dell’Olimpo, piazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea, villa Adriana, viale Resurrezione, via Duca degli Abruzzi, viale del Fante e via dell’Artigliere, per poi reimettersi in via Libertà e seguire il normale itinerario.

Nuovi cambi anche per la linee 616 e 544. Con riguardo alla prima, i bus provenienti da Barcarello, una volta giunti a piazza Castelforte, dovranno girare a destra per via Castlelforte, seguendo via Duca degli Abruzzi per poi reimettersi nel normale itinerario. Sul fronte della linea 544 invece, i bus provenienti da Mondello Teti pervenuti in viale Margherita di Savoia gireranno a destra per viale Venere, muovendosi successivamente su viale dell’Olimpo, èiazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea e, una volta giunti a villa Adriana, seguiranno il normale percorso.

Il nuovo sistema d’illuminazione

Lavori che, in precedenza, hanno interessato anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.