Riapre la discesa di Valdesi, conclusi i lavori sulla carreggiata in direzione stadio

Pietro Minardi di

07/04/2023

Conclusa la prima fase dei lavori sulla discesa di Valdesi, a Mondello. La ditta che si sta occupando del riammodernamento del sistema d’illuminazione della zona ha infatti concluso le opere di scavo sulla prima corsia di via Margherita di Savoia ed ha proceduto a riasfaltare la sede stradale. La borgata marinara torna così raggiungibile a pieno regime in vista del weekend pasquale. Ma i disagi non sono finiti. La ditta infatti si dovrà spostare sulla corsia opposta per eseguire gli interventi anche sulla carreggiata in direzione Mondello. Inoltre, le maestranze del Comune si occuperanno di eseguire le opere di potatura sul tratto di cantiere appena concluso. L’obiettivo rimane quello di consegnare le opere tra fine aprile ed inizio maggio.

Cantiere a metà, dopo Pasqua si lavora sull’altra corsia

Lavori che, in passato, tanto hanno fatto preoccupare residenti ed attività commerciali della zona, che non avevano fatto mancare di fare le loro proposte alla redazione di BlogSicilia. Un confronto che ha portato all’instaurazione del doppio senso di marcia su via Margherita di Savoia, a cui si sono aggiunte una serie di soluzioni di contorno per far defluire al meglio la viabilità. Un cantiere che è giunto a metà dell’opera, in attesa che si possano eseguire gli scavi anche sulla carreggiata in direzione Mondello. Intanto però i lavori rimarranno temporaneamente fermi, per consentire l’afflusso verso la borgata marinara nel weekend di Pasqua.

“Apprendiamo con soddisfazione la fine della prima fase dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione che ha riguardato la corsia in viale Margherita di Savoia nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Venere e l’incrocio con via Mater Dolorosa – sottolinea il consigliere della VII Circoscrizione Giovanni Galioto -. Si spera ora che la seconda fase di lavori che riguarderà la carreggiata in direzione opposta si completino nel minor tempo possibile in modo da creare meno disagi possibili ai residenti e in generale a tutti i cittadini palermitani”.

Il nuovo sistema d’illuminazione

Lavori che, in precedenza, hanno interessato anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.