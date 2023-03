Mondello isolata, il Comune corre ai ripari, imposto doppio senso sulla discesa di Valdesi

Pietro Minardi di

20/03/2023

Alla fine il Comune di Palermo ci ripensa ed ascolta le lamentele di commercianti e residenti. In seguito alla riunione svoltasi presso il Polo Tecnico di Palermo, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta ha infatti annunciato importanti modifiche alla viabilità per lenire i disagi del cantiere su via Margherita di Savoia. La nuova ordinanza prevederà infatti l’istituzione del doppio senso di marcia sulla corsia attualmente disponibile. Implementazione messa in campo dopo il sopralluogo condotto questa mattina proprio dall’assessore Carta e dagli esponenti di Sala delle Lapidi Caterina Meli ed Ottavio Zacco.

Nuovo cambio della viabilità, doppio senso sulla discesa di Valdesi

Modifica effettuate dopo le numerose lamentele, da parte dei residenti e del mondo produttivo della borgata marinara di Mondello, spaventati dall’apertura di un cantiere a poche settimane dalla Pasqua ma, soprattutto, dalla stagione estiva. Lavori, purtroppo, non procrastinabili in quanto legati a fondi europei da spendere in tempi e con modalità ben precise. Il problema però era rimasto, con code e difficoltà di movimenti per tutti gli abitanti dell’area della settima circoscrizione. Fatto che ha convinto, Amministrazione e tecnici, alla redazione di una nuova ordinanza che sarà pubblicata nelle prossime ore.

Provvedimento con il quale verrà istituito il doppio senso di marcia lungo viale Margherita di Savoia (carreggiata verso Mondello). Il personale del Coime sarà quindi chiamato a posizionare la segnaletica necessaria e ad apportare le modifiche opportune. Sul tavolo anche un eventuale cambio del senso di marcia di via Marinai Alliata, in modo da dare ulteriori alternative. “L’impresa ha anche assicurato la massima celerità dei lavori e l’attuazione di ogni ulteriore azione per limitare i disagi del cantiere. I lavori per i nuovi impianti di illuminazione sono urgenti e importanti e daranno bellezza e sicurezza a Mondello. Un importante collaborazione tra tutti, in ogni ruolo di governo e amministrazione, al servizio del benessere dei cittadini e nel rispetto dei problemi di Mondello”.

Cambia itinerario dei bus 544, 616 ed 806

Cambi di percorso che continuerà ad interessare i mezzi pubblici. Nel provvedimento firmato dal dirigente di Amat Ferdinando Carollo, si menziona il nuovo percorso delle linee che interconnettono la città con il quartiere di Mondello. Stravolto, in particolare, il percorso della linea 806, punto principale di riferimento per cittadini e turisti per spostarsi dal centro (ovvero dal capolinea di piazza Croci), verso la borgata marinara della settima circoscrizione. In particolare i bus provenienti da Mondello Torre, pervenuti in viale Margherita di Savoia, saranno costretti a girare a destra per viale Venere. A seguire percorreranno viale dell’Olimpo, piazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea, villa Adriana, viale Resurrezione, via Duca degli Abruzzi, viale del Fante e via dell’Artigliere, per poi reimettersi in via Libertà e seguire il normale itinerario.

Cambi anche per la linee 616 e 544. Con riguardo alla prima, i bus provenienti da Barcarello, una volta giunti a piazza Castelforte, dovranno girare a destra per via Castlelforte, seguendo via Duca degli Abruzzi per poi reimettersi nel normale itinerario. Sul fronte della linea 544 invece, i bus provenienti da Mondello Teti pervenuti in viale Margherita di Savoia gireranno a destra per viale Venere, muovendosi successivamente su viale dell’Olimpo, èiazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea e, una volta giunti a villa Adriana, seguiranno il normale percorso.

Il nuovo sistema d’illuminazione

Lavori che, in precedenza, hanno interessato anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.