Sopralluogo dell'assessore Carta. Previsto vertice al Polo Tecnico

Mondello da oggi è più isolata dalla città. Parte il cantiere in via Margherita di Savoia, strada di collegamento fra la borgata marinara e il centro di Palermo. Questa mattina infatti, così come previsto dall’ordinanza del Comune, è stata chiusa al traffico la corsia in direzione stadio. Una mazzata per i residenti, costretti a macinare chilometri per potere raggiungere il proprio posto di lavoro o alcuni servizi essenziali per la cittadinanza, ma anche e soprattutto per le attività commerciali, gravate dall’apertura di un cantiere che durerà almeno due mesi. Ciò a pochi giorni dall’apertura della stagione estiva e a ridosso del periodo di Pasqua.

Mondello isolata, si ragiona su cambi alla viabilità

Una mazzata di non poco conto, su cui l’Amministrazione sta già ragionando. L’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta, insieme ai consiglieri Ottavio Zacco e Caterina Meli, ha effettuato un sopralluogo sulla futura area di cantiere. Ciò per valutare possibili modifiche alla viabilità al fine di facilitare la vita a commercianti e residenti.

“I lavori vanno fatti, sono utili alla città. E’ il periodo ad essere sbagliato – commenta il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco -. Inizia la stagione balneare e siamo, tra l’altro, a cavallo di Pasqua. Stiamo lavorando con l’assessore Carta per trovare soluzioni per ridurre al minimo i disagi per i residenti e i commercianti, anche se ci rendiamo conto che non è semplice”. Fra le possibili soluzioni sul tavolo c’è il possibile cambio di senso di marcia su via Marinai Alliata. “Si deve fare in tempi immediati – sottolinea Zacco -. E poi dobbiamo capire come risolvere il problema del fine settimana. Ho chiesto all’impresa la possibilità di valutare l’apertura del cantiere almeno per il weekend e, laddove non fosse possibile, di lavorare al contrario anche il sabato e la domenica per accelerare la conclusione dei lavori”.

L’imperat è, quindi, fare presto. Fatto a cui si dovrà associare anche il senso civico dei residenti delle aree limitrofe. “Ci siamo immediatamente attivati per capire come agevolare il traffico della zona che, con l’approssimarsi delle belle giornate, potrebbe diventare invivibile – ha commentato la consigliera comunale Caterina Meli -. Ho chiesto personalmente la rimozione delle auto nei pressi del ponte di Pallavicino per migliorare la viabilità. Siamo vicini ai cittadini. E’ chiaro che stiamo parlando di lavori su cui lavoriamo da anni e che sono utili per la riqualificazione delle zona. Interventi che si faranno con i tempi giusti, agevolando tutti”.

I lavori sul sistema d’illuminazione

Interventi, quelli su via Margherita di Savoia, non più procrastinabili anche in virtù del finanziamento con i fondi PO-FESR 2014-2020. Opere che consentiranno di migliorare la qualità del servizio d’illuminazione pubblica. La ditta vincitrice dell’appalto sta già lavorando per eseguire le analisi con il georadar, al fine di individuare i vari sottoservizi. Poi si procederà con i lavori veri e propri. “Sono interventi necessari – ha dichiarato l’assessore Maurizio Carta -. E’ importante ridare un impianto d’illuminazione efficenti e sicuri alla borgata di Mondello. Lavori che dovranno essere rapidi, sia per limitare i disagi che per rispettare i termini dei finanziamenti europei. Ci sarà un controllo accurato sull’esecuzione dei lavori”.

Concetto ribadito anche dal dirigente tecnico del Comune di Palermo Margherita Di Lorenzo. “Faremo il possibile per limitare i disagi, restituendo un impianto d’illuminazione degno di tale nome. Quello attuale è obsoleto e non funzionante nel suo complesso. Gli interventi che stiamo utilizzando sono opere che prevedono l’utilizzo di fondi europei. Questo condiziona anche le tempistiche, il che comporta dei compromessi su cui faremo il possibile per limitare i disagi. Non possiamo sprecare questa occasione”.

Le limitazioni al traffico

Modifiche alla viabilità che si rendono necessarie per consentire l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione lungo il viale Margherita di Savoia, a Mondello. A tal proposito, l’Ufficio Mobilità ha emesso un’ordinanza che stabilisce, a partire da lunedì 20 marzo, la chiusura totale al transito, in una prima fase dei lavori, nel tratto tra l’incrocio con viale Venere e quello con via Mater Dolorosa e, nella seconda fase, nella carreggiata opposta, tra via Mater Dolorosa e viale Venere.

Le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale applicate sono la chiusura della circolazione veicolare della carreggiata (si inizierà con quella verso Palermo), l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta, il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto. L’itinerario alternativo passerà per le vie Venere, Lanza di Scalea oppure per le vie delle Palme e Cristoforo Colombo. La durata dei lavori sarà di circa due mesi (un mese per ciascun senso di marcia).

Cambia itinerario dei bus 544, 616 ed 806

Cambi di percorso che riguarderanno anche i mezzi pubblici. Nel provvedimento firmato dal dirigente di Amat Ferdinando Carollo, si menziona il nuovo percorso delle linee che interconnettono la città con il quartiere di Mondello. Stravolto, in particolare, il percorso della linea 806, punto principale di riferimento per cittadini e turisti per spostarsi dal centro (ovvero dal capolinea di piazza Croci), verso la borgata marinara della settima circoscrizione. In particolare i bus provenienti da Mondello Torre, pervenuti in viale Margherita di Savoia, saranno costretti a girare a destra per viale Venere. A seguire percorreranno viale dell’Olimpo, piazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea, villa Adriana, viale Resurrezione, via Duca degli Abruzzi, viale del Fante e via dell’Artigliere, per poi reimettersi in via Libertà e seguire il normale itinerario.

Cambi anche per la linee 616 e 544. Con riguardo alla prima, i bus provenienti da Barcarello, una volta giunti a piazza Castelforte, dovranno girare a destra per via Castlelforte, seguendo via Duca degli Abruzzi per poi reimettersi nel normale itinerario. Sul fronte della linea 544 invece, i bus provenienti da Mondello Teti pervenuti in viale Margherita di Savoia gireranno a destra per viale Venere, muovendosi successivamente su viale dell’Olimpo, èiazza Simon Bolivar, viale Lanza Di Scalea e, una volta giunti a villa Adriana, seguiranno il normale percorso.

Il nuovo sistema d’illuminazione

Lavori che, in precedenza, hanno interessato anche via Lanza di Scalea, a Palermo. I lavori fanno parte di un lotto riguardante 24 aree presenti tra la VI e la VII Circoscrizione. Un’operazione dal costo complessivo di 8,6 milioni di euro. Gli interventi sono partiti il 6 ottobre 2022 nella carreggiata in direzione Velodromo. Le opere in questione riguardano l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminzione con sistemi automatici di regolazione. Interventi necessari all’efficientamento energetico della Zona Nord del capoluogo siciliano e finanziati inoltre con risorse comunitarie rientranti nei fondi PO-FESR 2014-2020.

I nuovi impianti determineranno considerevoli risparmi energetici (oltre il 50% rispetto ai precedenti impianti) ed economici. Quelli precedenti, realizzati in serie negli anni Sessanta, utilizzavano lampade a vapori di mercurio, ormai fuori produzione in tutta Europa, ma anche componenti e pezzi di ricambio non più in commercio. I nuovi impianti, inoltre, sono alimentati da quadri elettrici di bassa tensione. A regime, il nuovo impianto avrà anche la possibilità di essere gestito attraverso un sistema di controllo da remoto per il monitoraggio dei dati elettrici e dello stato di funzionamento dei circuiti, che verrà consegnato successivamente.