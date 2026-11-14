Scatta una nuova fase delicata per la mobilità siciliana lungo l’autostrada A19 “Palermo–Catania”. A partire da lunedì 16 novembre 2026, entreranno in vigore importanti modifiche alla circolazione in corrispondenza del viadotto Pagano (nel tratto legato agli interventi nell’area di Casteldaccia), tra il km 17,300 e il km 18,300.

Il provvedimento, comunicato ufficialmente da Anas, si è reso indispensabile per consentire ulteriori verifiche tecniche e ispezioni approfondite su alcune campate dell’infrastruttura, propedeutiche alla valutazione dei successivi interventi di manutenzione straordinaria.

Cosa cambia per gli automobilisti sulla A19

Le limitazioni avranno una durata di oltre sei mesi: resteranno infatti attive dal 16 novembre 2026 fino al 27 maggio 2027. Nel dettaglio, il piano predisposto da Anas prevede:

Restringimento simmetrico di entrambe le carreggiate.

Garanzia di percorribilità delle due corsie (marcia e sorpasso) in ciascuna direzione di marcia, così da evitare la chiusura totale dell’arteria.

Limite massimo di velocità fissato a 80 km/h lungo tutto il tratto interessato dai cantieri.

Anas ha assicurato la massima attenzione nella gestione dei flussi veicolari, adottando tutte le misure necessarie per monitorare la situazione in tempo reale.

Il piano straordinario di Trenitalia: più treni e più posti

Per evitare la paralisi del traffico e offrire un’alternativa concreta ai pendolari che ogni giorno si spostano tra il capoluogo e la provincia, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, ha varato un piano di mobilità straordinaria. L’iniziativa accoglie la richiesta del Presidente della Regione e Commissario straordinario per la manutenzione dell’A19, Renato Schifani, e dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò.

Sempre a partire da lunedì 16 novembre, l’offerta ferroviaria sulla direttrice Palermo–Termini Imerese (con estensione a Cefalù nei giorni festivi) sarà sensibilmente incrementata: