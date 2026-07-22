Finiti i lavori nella Galleria Tremonzelli, quasi tutto pronto per aprire la “canna” in direzione Catania, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Questa mattina sopralluogo tecnico propedeutico all’accertamento dell’ultimazione dei lavori di ammodernamento strutturale e tecnologico della galleria e al successivo spostamento del traffico sulla canna appena adeguata. Le auto, entro la fine di luglio, passeranno tutta da qui, dalla galleria appena ammodernata, per permettere l’avvio di lavori di restauro e ammodernamento della galleria gemella sulla corsia opposta

Nei prossimi giorni lo scambio di carreggiata

Nei prossimi giorni verranno espletate le verifiche e le attività tecniche, amministrative e organizzative necessarie a predisporre lo scambio di carreggiata e l’avvio dei lavori di ammodernamento all’interno della canna opposta, in direzione Palermo. Lo scambio di carreggiata è previsto entro la fine del mese di luglio.

Doppio senso su una sola galleria

A seguito dello spostamento del traffico, la circolazione sarà regolata a doppio senso di marcia all’interno della canna in direzione Catania, lunga circa 2 chilometri, consentendo la prosecuzione dei lavori nella canna opposta. L’intervento sulla canna in direzione Catania ha riguardato l’ammodernamento strutturale e tecnologico della galleria, con opere finalizzate a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura. Sono stati potenziati i sistemi di illuminazione, ventilazione, antincendio e videosorveglianza, oltre ai sistemi di gestione delle emergenze e al controllo a distanza dalla Sala Operativa Territoriale Anas. Sono state inoltre realizzate sei vie di esodo mediante collegamenti pedonali di emergenza.

Interventi coordinati dal commissario Schifani

L’intervento si inserisce nel più ampio Piano di ammodernamento dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, coordinato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario di Governo, con il supporto dei subcommissari Nicola Montesano e Duilio Alongi.

“La sinergia tra Anas e Regione Siciliana sta consentendo di raggiungere risultati importanti nel piano di ammodernamento dell’autostrada A19 Palermo-Catania – sottolinea il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano –. La Galleria Tremonzelli rappresenta un ulteriore esempio concreto di questa collaborazione: grazie al lavoro condiviso e al coordinamento istituzionale, stiamo rispettando il cronoprogramma e procedendo con interventi decisivi per rendere l’infrastruttura più moderna, sicura ed efficiente – conclude l’Ingegnere Montesano –. È un impegno che sta producendo risultati concreti e che conferma la volontà di restituire alla Sicilia una rete autostradale sempre più adeguata alle esigenze del territorio e della mobilità”.

I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma previsto fino al completamento dell’intervento sulla canna in direzione Palermo, con l’obiettivo di restituire l’intera Galleria Tremonzelli a condizioni di piena efficienza e sicurezza.