L’ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso oggi una ordinanza con la quale viene prorogata l’ordinanza 902 del 26 luglio scorso, inerente alla limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare della sosta in via Cala (intero tratto, carreggiata di monte ambo i lati) e Foro italico Umberto I (tratto compreso tra via Cala e Porta Felice Tratto compreso tra via Alloro e via Lincoln. Carreggiata di monte ambo i lati): previsto il divieto di sosta 0-24 nel solo tratto interessato agli interventi con chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, consentendo la circolazione veicolare.

I lavori

Saranno effettuati i lavori di rifacimento del manto stradale al Foro Italico Umberto I e alla Cala, interessando la parte “lato monte” delle carreggiate. Lo aveva fatto sapere Terna. L’intervento è conseguente alla conclusione parziale del cantiere per la sostituzione dell’esistente elettrodotto in cavo interrato a 150 kV “C.P. Quattroventi – C.P. Mulini”, con un cavo di nuova tecnologia maggiormente affidabile e sostenibile.

Il programma

Al fine di ottimizzare i lavori di ripristino stradale, il Comune di Palermo e Terna, hanno concordato un programma di manutenzione che verrà aggiornato in base all’andamento delle attività di cantiere. Gli interventi prevedono la ripartizione tra i due soggetti dei ripristini del manto stradale dell’area, limitando così i disagi alla viabilità e garantendo un rifacimento uniforme delle strade.

Chiusure e deviazioni sulla Circonvallazione, al via i lavori di efficientamento dell’illuminazione

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso oggi un’ordinanza, per consentire i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della Circonvallazione e delle aree limitrofe.

Chiusure e deviazioni sulla Circonvallazione

Per lavori alla torre faro T2 – viale Lazio, dal 26 agosto al 6 settembre, rampa di accesso alla rotatoria direzione Michelangelo, viene disposta la chiusura al transito veicolare, i mezzi provenienti dal Viale Lazio avranno l’obbligo di svoltare per via Aspromonte. Analogamente, per lavori alla torre faro T4 – viale Regione Siciliana N.O./viale Lazio, dal 26 agosto al 13 settembre, rampa di accesso per viale Lazio, viene ordinata la chiusura al transito veicolare della rampa di accesso per viale Lazio ai mezzi provenienti da Catania direzione Trapani, con deviazione obbligatoria sulla rotatoria verso tutte le direzioni.

Istituzione di cantieri mobili

Disposta, inoltre, l’istituzione di cantieri mobili “che saranno realizzati per ogni fase dalle ore 5 fino alle ore 19 dal lunedì al venerdì/sabato”.