lo rende noto l'amap, i lavori l'1 settembre

L’Amap informa che per l’esecuzione di un urgente intervento di manutenzione lungo la condotta “Nuovo Scillato” in corrispondenza della bretella laterale del V.le Regione Siciliana S.E. AMAP sarà costretta, dalle ore 6:00 di giovedì 1 settembre 2022, a sospendere temporaneamente la consegna idropotabile ai comuni di Bagheria, Ficarazzi e Villabate, nonché ai distretti De Spuches-San Marco-Consolare del Comune di Santa Flavia e al distretto Bandita-Favara-Galletti della città di Palermo.

I lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione avranno inizio non appena si sarà completata l’operazione di svuotamento della condotta e potranno protrarsi per l’intera giornata, salvo complicazioni.

L’erogazione idrica sarà ripristinata a lavori ultimati presumibilmente nella stessa serata di domani e si normalizzerà nelle 24 ore successive.

Temporanea variazione della torbidità dell’acqua

Durante la fase transitoria di riapertura le variazioni di flusso idrico all’interno delle tubazioni potranno determinare una temporanea variazione della torbidità dell’acqua in distribuzione che tenderà a rientrare rapidamente nella norma.

Come richiedere informazioni e aggiornamenti

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

L’intervento sullo scarico fognario a Barcarello

Sempre in tema di manutenzione, qualche giorno fa si è concluso un intervento di riparazione di una perdita individuata in un pozzetto sulla terra ferma della condotta sottomarina di allontanamento dell’impianto fognario di Sferracavallo a Barcarello.

Gli operai di Amap, appresa la notizia della perdita, sono intervenuti ed hanno immediatamente concluso l’intervento, tramite l’apposizione di un “collare” su una tubatura di grosse dimensioni a valle del pozzetto.

L’intervento è da considerarsi temporaneo, nelle more della dismissione dell’impianto, che sarà sostituito dalla nuova infrastruttura fognaria di Sferracavallo e Tommaso Natale, realizzata dal Commissario unico nazionale per la depurazione e che ha previsto il totale rifacimento della rete con la realizzazione di quasi due chilometri di tubazioni per la condotta di pressione, 2.800 metri di collettori secondari lungo le strade dei quartieri, oltre ad un emissario di grande diametro, lungo via Nicoletti, di 770 metri.

I lavori sono ormai conclusi ed è stata avviata sempre dalla struttura commissariale, la fase di collaudo delle opere.

(foto di repertorio)