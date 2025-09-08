Via libera ai lavori di messa in sicurezza di un’altra strada provinciale. Dando seguito al piano di risistemazione della viabilità già anticipato da BlogSicilia la Città Metropolitana di Palermo ha ufficialmente consegnato i lavori per la sistemazione della Strada Provinciale 18 “di Ponte Murana: Camporeale – Ponte Murana verso Alcamo”, confermando il proprio impegno concreto per il potenziamento della viabilità e il rafforzamento della sicurezza stradale nell’area metropolitana.

Investimento da 700mila euro

Con un investimento di 700.000 euro, l’intervento riguarda il tratto che dal cimitero comunale conduce all’ingresso del centro abitato di Camporeale, un’arteria fondamentale non solo come collegamento tra le province di Palermo e Trapani, ma anche come via di fuga e percorso quotidiano per studenti e lavoratori del territorio. Un progetto mirato alla sicurezza.

Cosa prevedono i lavori

I lavori prevedono una serie di azioni e in particolare la messa in sicurezza del tratto in frana al km 0+850, con realizzazione di una paratia lunga circa 55 metri e un muro di sostegno in cemento armato; il rifacimento dei tratti ammalorati del manto stradale in conglomerato bituminoso; la collocazione di barriere protettive e la posa di una ringhiera di protezione in prossimità del cimitero comunale.

L’opera sarà completata in 180 giorni e affidata alla RTI Consorzio Agorà di San Gregorio di Catania, sotto la direzione tecnica dell’ingegnere Claudio Tascone e del geometra Salvatore Agostaro, con il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, ingegnere Giacomina Maria Fasulo.

L’impegno della Città Metropolitana

Alla cerimonia di consegna, il direttore della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, ha evidenziato il significato strategico dell’intervento: “Oggi dimostriamo, con fatti concreti, l’impegno della Città Metropolitana nel garantire una rete stradale più sicura ed efficiente. La SP 18 è un’arteria vitale per Camporeale e per il collegamento con Trapani: la nostra priorità è assicurare ai cittadini mobilità, sicurezza e dignità infrastrutturale”.

Alla consegna erano presenti anche il sindaco di Camporeale, Gigi Cino, l’ingegnere Claudio Tascone della Città Metropolitana, i tecnici comunali e i rappresentanti dell’impresa esecutrice.