Sono iniziati gli interventi di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, in tratti saltuari. Lo comunica l’Anas che ha scelto di eseguire le operazioni durante le ore notturne

Strada di grande traffico



La scelta è stata operata in considerazione dell’importanza di questa arteria stradale, che collega numerosi centri abitati e che è quotidianamente interessata da un intenso flusso veicolare. Per limitare i disagi, dunque si è scelto di eseguire i lavori nelle ore notturne anche per evitare massicce deviazioni e lunghe code.

I tratti interessati dai cantieri per una settimana

Gli interventi interesseranno inizialmente il tratto compreso tra il km 0 e il km 1,540, alle porte di Palermo.



Le lavorazioni notturne si protrarranno per circa una settimana. Questo consentirà di limitare l’impatto sul traffico e di garantire, al contempo, lo svolgimento delle attività in condizioni di maggiore sicurezza per operatori e utenti della strada.

Manutenzioni notturne anche su altre strade statali

Successivamente, il programma degli interventi proseguirà lungo altri tratti della SS 624, nelle ore diurne, e interesserà progressivamente, sempre in tratti saltuari, anche le strade statali 113, 117, 120, 186, 286 e 643.



L’obiettivo di questi interventi è migliorare le condizioni della pavimentazione e della segnaletica, innalzando i livelli di sicurezza e di comfort per tutti gli utenti della strada.

L’appello di Anas agli automobilisti della notte

Anas lancia dunque un appello agli automobilisti ce sono soliti percorrere il tratto di strada in orario notturno o che si trovino a doverlo fare “Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere, a rispettare i limiti e le disposizioni temporanee alla circolazione” scrino dall’ente strade in una nota ufficiale.

Lavori notturni anche lungo la Catania Siracusa

Lavori notturni per sostituire il sistema di ventilazione sono in corso anche nelle gallerie dell’autostrada Catania-Siracusa dove vengono attuate chiusure al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Nel dettaglio le chiusure sono iniziate il 6 luglio e proseguiranno fino al 10 e avvengono dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Altre chiusura notturne sono programmate tra lunedì 13 e martedì 14 luglio quando sarà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada compreso tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta, in direzione Siracusa (dal km 0+000 al km 25+142). Contestualmente saranno chiuse anche le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

Successivamente, nelle notti comprese tra martedì 14 e giovedì 16 luglio, sempre nella fascia oraria dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania, in direzione Catania (dal km 25+142 al km 0+100). Saranno inoltre chiuse le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.